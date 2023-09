A futura memoria Le emozioni dei ricordi

I racconti degli anziani malati di Alzheimer ospiti al Paese Ritrovato diventano un docufilm. “La Memoria delle Emozioni“ - realizzato da Libero Produzioni con Rai Documentari e Cooperativa La Meridiana di Monza - sarà presentato oggi in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. "La pellicola – spiega l’educatore Marco Fumagalli – è un viaggio alla scoperta dell’Alzheimer, un racconto carico di umanità che coinvolge una voce autorevole come quella del professore Marco Trabucchi e personalità conosciute come Giulio Scarpati autore del libro “Ti ricordi la Casa Rossa?“ che racconta l’esperienza dell’Alzheimer vissuta da sua madre e dalla sua famiglia". Tra i protagonisti c’è anche Enrico Ruggeri che proprio al Paese Ritrovato ha ambientato il videoclip del suo ultimo brano “Dimentico“ ispirato ad una persona con Alzheimer e poi di Diego Dalla Palma (Hair stylist) che racconta con emozione la propria vicenda familiare.

I protagonisti del video sono i residenti ospiti della struttura che hanno messo a disposizione il loro volto e il loro talento. Il docufilm sarà trasmesso 21 settembre in seconda serata su Rai 3. "È un riconoscimento prestigioso – afferma Roberto Mauri, presidente de La Meridiana – che il Festival del Cinema presenti l’esperienza del Paese Ritrovato. Il docufilm parlerà alle coscienze di tanti cittadini che avranno modo di conoscere la complessità delle situazioni provocate dall’Alzheimer".

Cristina Bertolini