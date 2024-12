A Carate l’intreccio tra violino, piano e voce. Sovico a passo di banda

L’intreccio del violino, del pianoforte e della voce per un’esibizione suggestiva. Ma anche musiche originali per banda, pagine da un’opera classica come la “Carmen“ di Bizet e brani natalizi. È quanto proporranno i due concerti che si terranno rispettivamente a Carate Brianza e Sovico. Domani alle 21 nella Chiesa di San Martino a Costa Lambro, a Carate, di scena il trio formato dal soprano Carmela Lopez, dal violinista Gabriele Palumbo e dal pianista Gianfranco d’Elia. A Sovico, lunedì alle 21 sul palco del Cinema Nuovo di via Baracca, concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi (nella foto). Ingresso libero.