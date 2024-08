A 38 anni lavora senza contratto. Multa alla ditta

Stava distribuendo volantini nelle cassette della posta del quartiere San Rocco, ma lavorava senza un contratto. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale: per il titolare della ditta è scattata una multa, che potrà arrivare fino a 9mila euro, e una segnalazione all’Ispettorato nazionale del lavoro. È successo ieri in via Paisiello. Una pattuglia dell’ufficio presidio quartieri, durante la normale attività di controllo, ha notato un uomo che stava distribuendo materiale pubblicitario nelle cassette postali dei condomini che affacciano sulla via.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il 38enne di origini pakistane, che vive in Brianza con un regolare permesso di soggiorno, non aveva un contratto di lavoro valido, nonostante stesse operando alle dipendenze di un’impresa individuale di cui è titolare un suo connazionale, un pakistano di 46anni pure lui residente in provincia di Monza. Risultando mancare la comunicazione preventiva di lavoro al Centro per l’impiego, per il 46enne cui fa capo la ditta sono scattate una segnalazione qualificata per lavoro irregolare alla direzione territoriale del Ministero del lavoro di Milano e Lodi e una sanzione che andrà da 1.500 a 9mila euro. Il fascicolo con gli atti di accertamento, fanno inoltre sapere dalla polizia locale, sarà poi trasmesso alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro per eventuali ulteriori sanzioni amministrative.