136 Giorni di Solidarietà Operativa, Gli Alpini di Monza e Brianza in Azione

Fatti, non parole. Come è, da sempre, nella filosofia degli Alpini. Quelli di Monza e della Brianza hanno dato un’altra dimostrazione di solidarietà operativa. Lo hanno fatto nella Romagna devastata dall’alluvione. Un compito svolto dall’Unità della protezione civile che fa parte della sezione monzese dell’Associazione nazionale Alpini. Le penne nere brianzole hanno totalizzato 136 giornate di lavoro a favore delle popolazioni alluvionate. Tra le 18 sezioni Ana intervenute, hanno fatto meglio di Monza solo tre sezioni più ampie come numero di associati: quelle di Bergamo (465 giornate), Milano (202) e Varese (182). "Tutti i nostri volontari – spiegano Roberto Viganò e Danilo Cereda, rispettivamente presidente Ana di Monza e coordinatore dell’Unità di protezione civile – seguono corsi di formazione". La sezione di Monza è formata da 1.500 alpini e da 500 soci aggregati. I 32 volontari monzesi hanno fatto parte della colonna mobile regionale dell’Ana. Sono entrati in azione nella zona di Bagnacavallo e a Cesena.

G.G.