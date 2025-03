Stramilano: Autotorino scandisce il passo dei runner

Milano, 22 marzo 2025 – Una BYD Autotorino scandirà il tempo della mezza maratona di Milano. Autotorino, dealer automotive italiano di riferimento, con la gamma BYD darà il passo ai podisti che il 23 marzo prenderanno parte alla Stramilano 2025. Il cronometro ufficiale della Stramilano Half Marathon, infatti, quest’anno verrà portato lungo il tracciato cittadino da una vettura personalizzata “Autotorino BYD”.

Un richiamo alle energie e alle prestazioni che esprimeranno i campioni dell’atletica internazionale e nazionale schierati allo start di piazza Castello. L’evento vedrà la presenza anche di altre cinque vetture Autotorino BYD. Un impegno con cui Autotorino sottolinea la sua storica vicinanza al mondo del running, alla città di Milano e alla mobilità urbana a zero emissioni, grazie alla partnership con BYD, affermatasi a livello mondiale nelle tecnologie NEV (new energy vehicle).

“Vediamo nella Stramilano una straordinaria capacità di coniugare un riconosciuto livello sportivo con il grande richiamo amatoriale - commenta Mattia Vanini, vicepresidente di Autotorino – Un aspetto che trasforma quest’appuntamento annuale in un’attesa festa che coinvolge tutta la città di Milano, in cui operiamo da molto tempo e in modo sempre più diffuso per essere accanto al territorio e alle persone. In Autotorino crediamo nei valori dello sport e del running in particolare, a cui siamo vicini sin dagli anni Novanta e che nel tempo è cresciuto sempre di più come movimento, a dimostrazione della sua capacità di creare determinazione e unione nelle persone che lo praticano”.