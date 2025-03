Stramilano 2025 domenica 23 marzo: l’elenco delle strade chiuse a Milano. Attesi 50mila partecipanti, rebus meteo

Milano, 22 marzo 2025 – Conto alla rovescia ormai terminato per una Stramilano Half Marathon da leggenda che spegne 52 candeline. Domenica 23 marzo alle 8.30 prenderà infatti il via la mezza maratona meneghina che, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha ottenuto un riconoscimento di assoluto prestigio internazionale: agli organizzatori è stato infatti consegnato il World Athletics Heritage Plaque, il massimo tributo assegnato dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera alle storiche e più iconiche competizioni sportive. Da quest'anno, inoltre, Stramilano Half Marathon entra a far parte della ristretta serie di gare a livello mondiale insignita del World Athletic Label Race: un ulteriore riconoscimento dell'importanza e del livello qualitativo di questa gara. Attesi oltre 50mila partecipanti nonostante la pioggia e le previsioni meteo per domenica 23 marzo.

La viabilità: le strade chiuse a Milano

Per permettere un regolare e tranquillo svolgimento della Milano Half Marathon, le autorità preposte hanno predisposto la chiusura di 68 vie cittadine. Ecco l’elenco delle vie chiuse al traffico: Via Legnano, Piazza Lega Lombarda, Bastioni di Porta Volta Viale F. Crispi, Piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova, Piazzale Principessa Clotilde, Viale Monte Santo, Piazza della Repubblica, Viale Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia, Piazza Oberdan, Viale L. Majno, Viale Bianca Maria, Piazza Cinque Giornate, Viale Regina Margherita, Viale E. Caldara, Piazzale Medaglie d’Oro, Viale A. Filippetti, Viale Beatrice d’Este, Largo Isabella d’Aragona, Piazzale di Porta Lodovica, Viale Gian Galeazzo, Piazza XXIV Maggio, Viale G. d’Annunzio, Piazzale A. Cantore, Viale Papiniano, Viale di Porta Vercellina, Piazzale F. Baracca, Via E. Toti, Piazza della Conciliazione, Via Alberto da Giussano, Via Guido D’Arezzo, Via del Burchiello, Via Giotto, Piazza M. Buonarroti, Piazza Castello, Via G. Mengoni, Via Santa Margherita, Piazza della Scala, Via Case Rotte, Largo R. Mattioli, Via A. Catena, Piazza Meda, Corso G. Matteotti, Piazza San Babila, Corso Venezia, Via Palestro, Via Marina, Via Senato, Via Sant’Andrea, Via Montenapoleone, Via A. Manzoni, Via G. Verdi, Via dell’Orso, Via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, Piazzale L. Cadorna, Via P. Paleocapa, Viale E. Alemagna, Viale G. Milton, Piazza del Tricolore, Piazzale Aquileia, Via XX Settembre, Viale Pietro e Marie Curie, Viale Molière.

Attenzione ai cambiamenti sulle linee Atm

Domenica 23 marzo per la Stramilano sono previsti cambiamenti al servizio delle linee di Atm

Dalle 7:30 circa i treni di M1 e M3 saltano Duomo. La stazione chiude su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Per cambiare linea usate Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo scendete alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori (mappa delle linee).

Per tutte le informazioni su metro, tram e bus consultare l’apposita sezione sul sito di Atm.

I percorsi

L'Half Marathon prenderà il via domenica 23 marzo alle 8.30 da Piazza Castello con tanti big. In campo femminile, torna sulla linea di partenza l'italiana Giovanna Epis, vincitrice della Stramilano 2022. L'azzurra sarà affiancata da atlete di primissimo livello tra le quali la keniana Morine Gesare Michira, già seconda lo scorso anno e intenzionata a conquistare il gradino più alto del podio. In campo maschile, l'atleta con il miglior accredito è il keniano Charles Yosey Mneria. Tra i favoriti alla vittoria finale anche Shadrack Kipkurui Kenduiywo e Simon Mwangi Waithira. A difendere i colori azzurri ci saranno Stefano Massimi e il campione italiano di maratona 2022 Alessandro Giacobazzi. Dopo i big partirà anche l’esercito di runner, l’anima della Stramilano. Arrivo previsto in Piazza Castello Alle 9.30 da Piazza Duomo, invece, prenderà il via la "Stramilano 10 km", la corsa non competitiva in cui possono correre anche i runner meno esperti con le lunghe distanze. Ale 10, sempre da Piazza Duomo, partirà la "Stramilanina", dedicata ai giovani e giovanissimi, su un percorso di 5 chilometri nel centro storico meneghino. Per queste ultime due competizioni l’arrivo è previsto invece sotto l’Arco della Pace. Per tutti medaglia ricordo.

Gli atleti in campo

Sono oltre novemila gli atleti che partecipano alla mezza maratona competitiva che parte alle 8:30 da piazza Castello, gara che è stata insignita del World Athetic Label Race. In campo femminile, torna sulla linea di partenza l'italiana Giovanna Epis, vincitrice della Stramilano 2022, insieme ad atlete di primissimo livello, tra cui la keniana Morine Gesare Michira, già seconda lo scorso anno e l'emergente Chebet Mateiko, sorella del più noto maratoneta Daniel Mateiko. In campo maschile, l'atleta con il miglior accredito è il keniano Charles Yosey Mneria, con un personale di 60'.28''. Tra i favoriti alla vittoria finale Shadrack Kipkurui Kenduiywo e Simon Mwangi Waithira, che lo scorso anno è salito sul podio, arrivando terzo mentre a difendere i colori azzurri ci sarà Stefano Massimi e il campione italiano di maratona 2022 Alessandro Giacobazzi. Parte invece alle 9.30 da piazza Duomo la 10 chilometri non competitiva, così come, mezz'ora dopo, la 5 chilometri, ovvero la Stramilanina.