È tutto pronto per la Stramilano festa della città

Torna il 23 marzo la Stramilano, la corsa più popolare della città a cui l’anno scorso hanno partecipato 62mila persone. Una festa per la città, la 52esima edizione della mezza maratona, che ha ricevuto il prestigioso World Athletics Heritage Plaque dalla Federazione internazionale di atletica leggera. Partenza da piazza Castello alle 8.30, mentre la 10 chilometri non competitiva e la 5km partiranno più tardi da piazza Duomo. Per tutti, arrivo all’Arco della Pace. "Se da 52 edizioni questa manifestazione riesce a coinvolgere migliaia di podisti e runner, corridori professionisti e non, e famiglie – ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala – è perché ha saputo dare valore al piacere della corsa, in compagnia e all’aria aperta, a prescindere dalla performance". Anche l’assessora allo Sport, Martina Riva, parla di "festa per tutte le generazioni: dai runner della Half Marathon agli appassionati della 10 km, fino ai più piccoli che affrontano con entusiasmo i 5 km della Stramilanina". Per usare le parole del sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia Federica Picchi "è molto più di una corsa: è simbolo di partecipazione, entusiasmo, spirito di squadra". Il villaggio degli atleti, gestito dalla Croce Rossa, sarà in piazza Castello. Fra le associazioni sostenute dalla Stramilano Abio e Dutur Claun, che si dedicano ai bambini in ospedale, coop sociale Fabula per l’educazione di persone con disabilità; Africa&Sport, Le Gocce che si occupa di aiutare bambini diversamente abili, City Angels e Bistari Bistari Kalika che opera in Nepal. Madrina Chiara Gensini (nella foto). Quest’anno il riconoscimento della World Athletics "ci rende orgogliosi e premia gli oltre cinquant’anni di impegno e passione", hanno detto Michele Mesto e Andrea Alzati, rispettivamente presidente e vice della Stramilano.