Zito salva l’Alcione. Il pari arriva nel recupero

La capolista Alcione si inceppa al cospetto del Gozzano, ma grazie a una rete in pieno recupero riesce ad evitare la sconfitta casalinga. Il gol di Zito quando l’extratime è già cominciato da tre minuti consente alla formazione di Cusatis di muovere ulteriormente la classifica, anche se non con un successo che nei pronostici era più che possibile. Il Gozzano si è infatti presentato sul campo del Kennedy con meno di metà dei punti degli avversari e può essere contento del risultato ottenuto, pur mantenendo l’amaro in bocca per come il pareggio è arrivato. L’Alcione ha infatti chiuso in parità a reti bianche la prima frazione, ma nel secondo tempo è andato sotto per la rete siglata da Di Giovanni e a lungo non è riuscito a sbrogliare la matassa. Solo nel recupero, come detto, ha evitato la capitolazione riacciuffando il risultato in extremis. Gli orange restano nettamente in vetta, ma ora il vantaggio sul Chisola è di soli tre punti, 24 contro 21, così come si è riavvicinato l’Asti a quota 20.

Nel prossimo fine settimana, domenica 5 novembre alle 14.30, è previsto proprio lo scontro diretto tra la prima e la seconda. Il Chisola arriverà allo scontro diretto con un ruolino di marcia recente di tutto rispetto, avendo vinto tre volte e pareggiato due nelle ultime cinque apparizioni.

Mattia Todisco