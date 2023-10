San Donato Milanesi, zero punti dopo 3 gare

La classifica recita un impietoso ottavo posto a quota zero punti. Deve ancora sbloccarsi la formazione di Calcio a 5 femminile di San Donato, reduce da due pesanti sconfitte in campionato e dal k.o in Supercoppa. Ttra le mura amiche del Parco "Enrico Mattei", è la compagine del Calcio Femminile Molfetta ad avere la meglio e ad imporsi per 4 reti a 2. Salgono così già a otto i gol subiti nelle prime due giornate: anche alla prima, contro il Tiki Taka Francavilla, le All Blacks si erano arrese con il medesimo risultato. Non riesce ancora la squadra, guidata da coach Riccardo Russo e che in estate ha cambiato molto elementi, a mostrare il proprio valore e riscattarsi dopo un inizio d’anno no. Domenica, a cambiare gli equilibri del match, sono state subito le reti, nel primo tempo, di Ion e Bruninha. La formazione di casa ha provato a rispondere ma non è stata aiutata nemmeno dal fato: un palo ha negato la gioia del primo gol casalingo a Lanziloti. La squadra sandonatese si è così ritrovata sul 3 a 0 dopo una rete di Vanessa. A tenere appese a un filo le speranze delle lombarde ci ha pensato Stegius, che poco prima dell’intervallo ha riaperto il match. Non è bastato, nonostante varie occasioni è stato il Molfetta a chiudere l’incontro e allungare il vantaggio andando sul 4 a 2. Amareggiato coach Russo: "Tre gare ufficiali giocate: Supercoppa, prima di campionato a Pescara e l’esordio casalingo di domenica e zero vittorie. È un peccato per il match del weekend. Il primo tempo l’abbiamo giocato solo noi e ci siamo trovati 3 a 0 a causa di disattenzioni pagate carissime. È mancato il risultato che adesso è più che necessario e un po’ di cinismo sotto porta. La prestazione c’è stata ma non è arrivato il resto. Ora, dobbiamo lavorare bene in vista della trasferta di domenica contro il Falconara. Abbiamo subito avuto tre gare ostiche, per ora è andata così, cercheremo di prendere i primi punti". Nel weekend, infatti, il 15 ottobre, altra sfida complessa contro la formazione marchigiana, quinta con 4 punti in classifica. Giuliana Lorenzo