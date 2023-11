Pro Sesto, tappa durissima. Al Rocco serve un’impresa

Il campionato della Pro Sesto nel girone A della Serie C riprende oggi pomeriggio alle 16.15 allo Stadio Rocco di Trieste. Per la gara odierna in trasferta il tecnico ha convocato ventidue giocatori, ma dovrà confrontarsi anche stavolta con una serie di indisponibilità. Sono infatti fuori dalla lista i vari Brignoli, Caverzasi, Del Frate, Florio e Santarpia. "A Trieste scendiamo in campo con consapevolezza dei nostri mezzi e convinzione di poter fare bene - dice il tecnico Francesco Parravicini parlando alla vigilia della partita valevole per la tredicesima giornata del campionato -. Sappiamo che squadra troveremo, una formazione costruita per vincere il campionato guidata da un grande allenatore come Tesser; dal canto nostro, siamo consapevoli di poter mettere in campo le qualità giuste per fare una buona prestazione".

Alla vigilia, in effetti, il confronto si preannuncia molto complicato. La Triestina è attualmente seconda in classifica nel raggruppamento ed è in ottime condizioni di forma. Ha appena schiantato il Renate in Coppa Italia con un netto 4-0 e in campionato viene da un filotto di nove risultati utili consecutivi. Le uniche due sconfitte della stagione sono arrivate nelle prime quattro giornate, dopodiché la formazione di Tessere ha messo insieme dieci partite senza mai perdere. Vanta il miglior attacco della Serie C girone A e la terza miglior difesa ma con numeri molto vicini al Padova, che di gol ne ha subiti sette, e al Mantova che è arrivato a otto (la Triestina ne ha concessi nove). Statistiche molto diverse da quelle della Pro Sesto, che non vince una gara dal 2-0 rifilato all’Alessandria lo scorso 29 settembre e in questo momento viaggia in zone della graduatoria molto differenti. I biancocelesti sono diciassettesimi, hanno messo al momento alle proprie spalle solo l’Alessandria e il Fiorenzuola con nove punti e il fanalino di coda Novara fermo a cinque. La Pro, che è a 11, fa una fase difensiva che registra buoni risultati, ma in avanti è attualmente aggrappata a Bruschi, il cui rientro alla piena attività dopo un lunghissimo periodo di stop per infortunio è stato una manna dal cieloi.

Parravicini ha però bisogno di avere risposte anche dal resto della truppa, in un momento in cui la fortuna non sta assecondando molto la squadra, come dimostrano anche le defezioni che da qualche settimana sonon una costante per i biancocelesti. La buona notizia della trasferta odierna è che davvero gli ospiti sbarcano a Trieste sapendo di avere poco da perdere, visto come pendono i pronostici per la gara di oggi. Riuscire a fare risultato al Rocco sarebbe una spinta molto importante non solo per muovere la classifica, ma anche per dare un po’ di morale al gruppo.