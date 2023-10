Palesi al Sangiuliano: "Credo nella risalita"

Il Sangiuliano City rafforza il centrocampo con l’acquisto di Luca Palesi. Il giocatore, classe 1997, è cresciuto nei settori giovanili di Monza e Genoa. Con i brianzoli ha anche esordito in prima squadra, per poi transitare attraverso le esperienze con Giana, Pro Patria, Pro Sesto, Olbia e Ancona, collezionando 125 presenze in Serie C. "I motivi che mi hanno portato a firmare per il Sangiuliano sono che conosco bene la famiglia Luce e le loro ambizioni. Al di là delle difficoltà del momento credo che la squadra abbia tutte le carte in regola per raggiungere gli obiettivi prefissati - dice Palesi, reduce da un infortunio - Dopo un periodo più lungo del previsto finalmente inizio a stare bene, credo che la condizione non sia ancora ottimale, ma sto lavorando per raggiungere i miei livelli il prima possibile per dare il mio contributo alla squadra". M.T.