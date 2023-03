Milano-Sanremo 2023 al via da Abbiategrasso: percorso, orari e dove vederla in tv

Tadej Pogacar, favoritissimo

Milano, 18 marzo 2023 – Al via, questa mattina, l’edizione numero 114 della Milano-Sanremo, gara che apre la stagione delle grandi classiche del ciclismo. Quest’anno la classicissima di primavera non è partita tuttavia dal capoluogo lombardo bensì da Abbiategrasso, per un percorso che nei primi trenta chilometri sarà inedito. Lungo i 294 chilometri, con la caratteristica alternanza di tratti veloci e strappi in salita, si daranno battaglia i big del ciclismo mondiale: favoritissimo lo sloveno Todej Pogacar.

Per quanto riguarda il percorso, le novità sono nel tratto lombardo della gara, fino a Pavia, dove la corsa tornerà nel solco della tradizione per dirigersi in Liguria attraverso il passo del Turchino e, nelle fasi finali, affrontare le mitiche ascese dei tre capi, della Cipressa e del Poggio.

LOMBARDIA – Ad Abbiategrasso, il gruppo si è mosso alle 9.55 dal Villaggio di Partenza per prendere il via ufficialmente alle 10.10 al chilometro zero. Tra le 10.22 e le 10.23 il transito da Motta Visconti, quindi l’ingresso in provincia di Pavia, con i passaggi di Bereguardo tra le 10.29 e le 10.31 e Torre d’Isola tra le 10.36 e le 10.39. A Pavia i corridori giungeranno tra le 10.45 e le 10.48 mentre tra le 10.57 e le 11.01 è previsto il passaggio sul ponte sul Po. Tra le 11.14 e le 11.20 sarà la vola di Casteggio, tra le 11.29 e le 11.37 quella di Voghera, ultimo comune lombardo prima dell’alessandrino Pontecurone.

PIEMONTE E LIGURIA – La corsa proseguirà quindi in territorio piemontese e da lì in Liguria. È da lì che si ripercorrerà ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso Ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961): la prima indicativamente fra e le 16.20 e le 17 e la seconda tra le 16.45 e le 17.30. La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo: 2 km su lunghi rettilinei, da segnalare a 850 metri dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 metri dall’arrivo l’ultima curva. L’arrivo sul classico traguardo di via Roma è atteso tra le 16.50 e le 17.30.

Il percorso della Milano-Sanremo 2023

La città di Milano non avrà dunque chiusure di strade e limitazioni al traffico legate alla partenza e al passaggio della corsa, che invece ci saranno ovviamente ad Abbiategrasso, dove tra l’altro sabato resteranno chiusi gli istituti scolastici Alessandrini e Bachelet, così come la biblioteca comunale (già dal venerdì, in occasione della presentazione delle squadre in piazza Castello), e sarà sospeso il mercato settimanale. Per quanto riguarda invece le modifiche e le limitazioni alla viabilità, molte delle quali attive già dal venerdì, il Comune ha emesso due ordinanze.

Meno impattante il passaggio della corsa su Pavia, dove i ciclisti si limiteranno a transitare lontano dal centro storico. In ogni caso, anche qui il Comune ha adottato una serie di provvedimenti viabilistici. Sabato 18 marzo dalle 7 alle 11 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata del veicolo in: via Abbiategrasso; via Ettore Tibaldi; via Adda; via Riviera; via Alessandro Manzoni; piazzale Minerva; viale Libertà; via Giuseppe Giulietti; via Bramante.

Inoltre, dalle 9.45 alle 11 è stata disposta la sospensione della circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati al seguito della corsa, nelle strade cittadine lungo il percorso di gara quali: via Abbiategrasso; via Ettore Tibaldi; via Adda; via Riviera; via Alessandro Manzoni; piazzale Minerva; viale Libertà; via Giuseppe Giulietti; via Bramante.

La Classicissima è in programma sabato 18 marzo con doppia diretta tv. Live integrale su Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 9.45, in streaming su Discovery Plus. Diretta in chiaro sui canali Rai, prima su Raisport Hd, canale 58, a partire dalle 11.30, poi su Rai Due dalle 14 fino alla fine della corsa. In streaming su Raiplay.

Il favorito d'obbligo è Tadej Pogacar, visto in grandissima forma alla Parigi-Nizza, anche se il numero 1 sulle spalle tocca a Matej Mohoric, che lo scorso anno ha vinto grazie ad una discesa mozzafiato dal Poggio. A contendere la vittoria ci sono poi Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen e Julian Alaphilippe, Wout Van Aert e Jasper Stuyven, questi ultimi tre vincitori rispettivamente nel 2019, 2020 e 2021.