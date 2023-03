Milano-Sanremo 2023, il percorso e le strade chiuse: cosa cambia ad Abbiategrasso e Pavia

Il percorso della Milano-Sanremo 2023

Abbiategrasso (Milano), 14 marzo 2023 – Metà marzo, tempo di Milano-Sanremo, la classicissima di primavera che dà il via alla stagione del grande ciclismo.

L’edizione numero 114 della corsa è in programma sabato 18 marzo e, ancora prima di partire, è già entrata nella storia. Il via non avverrà infatti da Milano ma da Abbiategrasso, praticamente già in provincia di Pavia, dove infatti si entrerà quasi subito, un a volta varcato il Ticino. I primi trenta chilometri di gara saranno dunque inediti, poi, a Pavia, il percorso tornerà quello tradizionale, con tutti i passaggi storici, dal Turchino alla Cipressa, dal Poggio al traguardo di via Roma, al termine di 294 chilometri di corsa.

La città di Milano non avrà dunque chiusure di strade e limitazioni al traffico legate alla partenza e al passaggio della corsa, che invece ci saranno ovviamente ad Abbiategrasso, dove tra l’altro sabato resteranno chiusi gli istituti scolastici Alessandrini e Bachelet, così come la biblioteca comunale (già dal venerdì, in occasione della presentazione delle squadre in piazza Castello), e sarà sospeso il mercato settimanale.

Per quanto riguarda invece le modifiche e le limitazioni alla viabilità, molte delle quali attive già dal venerdì, il Comune ha emesso due ordinanze che riportiamo di seguito.

Meno impattante il passaggio della corsa su Pavia, dove i ciclisti si limiteranno a transitare lontano dal centro storico. In ogni caso, anche qui il Comune ha adottato una serie di provvedimenti viabilistici.

Sabato 18 marzo dalle ore 07.00 alle ore 11.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata del veicolo in:

• via Abbiategrasso;

• via Ettore Tibaldi;

• via Adda;

• via Riviera;

• via Alessandro Manzoni;

• piazzale Minerva;

• viale Libertà;

• via Giuseppe Giulietti;

• via Bramante.

Inoltre, dalle ore 09.45 alle ore 11.00 è stata disposta la sospensione della circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati al seguito della corsa, nelle strade cittadine lungo il percorso di gara quali:

• via Abbiategrasso;

• via Ettore Tibaldi;

• via Adda;

• via Riviera;

• via Alessandro Manzoni;

• piazzale Minerva;

• viale Libertà;

• via Giuseppe Giulietti;

• via Bramante.