Milan, turnover con la Cremonese: probabili formazioni e dove vederla

Milano, 2 maggio 2023 – Il Diavolo, reduce dal pareggio in extremis contro la Roma grazie al gol di Saelemaekers, ospita domani alle 21 la Cremonese di Ballardini, penultima in classifica con un distacco di sette punti dal quartultimo posto che significherebbe permanenza in Serie A ma le cui speranze salvezza sono ormai ridotte al lumicino dopo il pareggio interno col Verona. In un San Siro pronto a contare 65mila presenze, mentre il derby di Champions è andato ufficialmente sold out, il Milan punta a fare bottino pieno per non perdere ulteriore terreno nell’accesissima lotta per aggiudicarsi un posto nella prossima Europa che conta: la gara d'andata, disputata allo Zini, si è chiusa con il risultato di 0-0 e per affrontare i grigiorossi Pioli è pronto ad attuare un naturale turn over pensando anche alla sfida interna contro la Lazio in arrivo.

Belgi sotto esame

Contro la Cremonese, dunque, il tecnico parmigiano farà riposare qualche titolarissimo e sarebbe orientato ad attuare sei cambi nella formazione titolare rispetto a quella vista nella Capitale: davanti all’inamovibile Maignan, ci saranno capitan Calabria a destra, Kalulu e Thiaw al centro della difesa, con Theo Hernandez a sinistra. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Ismael Bennacer e Aster Vranckx: il peso offensivo dei rossoneri sarà invece responsabilità di Divock Origi, mentre alle sue spalle agiranno Alexis Saelemaekers, De Ketelaere e Brahim Diaz. Il Belgio, nazione natìa di Vranckx, l’attaccante ex Liverpool e CDK, sarà, dunque, sotto i riflettori: tutti e tre, finora, hanno deluso le attese, tra poco spazio trovato in campo e occasioni mal sfruttare per incidere, per questo la sfida di domani dovrà essere il palcoscenico giusto per provare a dare una svolta e conquistarsi la fiducia dell’ambiente rossonero e chiudere la stagione in modo positivo.

Tomori

Chi, invece, sicuramente non sarà della partita è Fikayo Tomori: il difensore inglese, infatti, è squalificato ma anche infortunato, a causa della botta alla coscia presa durante il match contro i giallorossi. Il centrale ieri ha effettuato un lavoro personalizzato e dovrebbe tornare a disposizione per l’impegno casalingo contro la Lazio: dopo aver tagliato il traguardo delle 100 presenze in partite ufficiali con la maglia rossonera sabato scorso, Tomori è stato premiato dal dt Maldini e dal ds Massara a Milanello davanti ai suoi compagni. "Siamo qui per festeggiare il nostro Fikayo per le sue 100 presenze nel Milan. Siamo molto contenti, questo è il primo di tanti grandi traguardi che potrai ottenere, bravo Fik” le parole di Maldini a cui ha risposto il difensore: “Grazie a tutti speriamo di finire la stagione nel modo giusto”. Alessandro Florenzi, che ha saltato l'ultima sfida contro la Roma a causa di un attacco febbrile, ha lavorato regolarmente in gruppo ed è tornato a disposizione di Pioli.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan, 2 Calabria, 20 Kalulu, 28 Thiaw, 19 Theo Hernandez, 4 Bennacer, 40 Vranckx, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 10 Diaz, 27 Origi. A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 25 Florenzi, 5 Ballo-Touré, 8 Tonali, 33 Krunic, 14 Bakayoko, 30 Messias, 17 Leao, 7 Adli, 9 Giroud, 12 Rebic. All. Pioli. CREMONESE (3-4-1-2): 12 Carnesecchi, 24 Ferrari, 5 Vasquez, 44 Lochoishvili, 17 Sernicola, 28 Meité, Castagneti, 3 Valeri, 10 Buonaiuto, 77 Okereke, 90 Dessers. A disposizione: 13 Saro, 45 Sarr, 15 Bianchetti, 4 Aiwu, 21 Chiriches, 23 Acella, 6 Pichel, 26 Benassi, 20 Felix, 27 Galdames, 99 Basso Ricci, 9 Ciofani. All. Ballardini.

Dove vederla

La partita tra Milan e Cremonese verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214.