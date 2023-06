Maledetta Primavera", Il Calcio Femminile compie un anno di Professionismo"

Il calcio femminile compie un anno di professionismo. A celebrare l’anniversario il cortometraggio “Maledetta Primavera”. Una storia come tante, con una bambina che negli anni ’80, viveva la sua solitaria passione per il pallone nonostante le ripetessero “il calcio non è uno sport da femmine”. Una storia di “sport e inclusione”, con un rapporto madre-figlia che si rinforza con la passione per il calcio. Il soggetto scritto da Valerio Molinaro e Daniele Frontoni è prodotto da PMR Studio di Adriano Covello e Jet Lag Productions, con il patrocinio di CONI e Mission Onlus e tra gli altri, Premio Minerva Anna Maria Mammoliti, Artisti 7607 e la realtà calcistica SS Romulea Femminile. "Abbiamo omaggiato l’epocale arrivo del professionismo con una storia semplice, per tutte quelle bambine a cui veniva detto che non potevano giocare".