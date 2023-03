La Maura: dove si trova l’area su cui il Milan vuole costruire il nuovo stadio

Ippodromo La Maura

Corse dei cavalli, musica e in futuro, forse, il pallone. In un incontro tenutosi oggi, martedì 28 febbraio, con il sindaco Beppe Sala i dirigenti del Milan hanno formalizzato il loro interessamento per la realizzazione del nuovo stadio nell’area dell’ippodromo La Maura, l’impianto che nel 2015 ha sostituito lo storico impianto del trotto che si trovava proprio a San Siro.

Dove si trova

L’ippodromo La Maura, nei pressi del quale potrebbe trovare spazio il campo del Diavolo, è in via Lampugnano 95, nella zona nord ovest della città, fra i quartieri di San Siro, Lampugnano e il parco di Trenno, dedicato all’ex sindaco Aldo Aniasi. Non lontano, quindi, dall’attuale stadio: una soluzione che permetterebbe ai supporter rossoneri più affezionati alla “vecchia casa” di non risentire eccessivamente del “trauma” da spostamento. Lo stesso non si sarebbe potuto dire delle ipotesi Sesto San Giovanni e San Donato, che sembrano però ora accantonate.

Come si raggiunge

In auto si può raggiungere da varie direttrici. Dall’autostrada A8 e dall'A4 (Trieste) si seguono le indicazioni San Siro dopo l’uscita viale Certosa, dall’A4 (Torino) e dall’A1 l’uscita è Settimo Milanese/via Novara.

Con la metropolitana la fermata più vicina, al momento, è Uruguay, sulla linea 1. Da qui per raggiungere l’ippodromo c’è una camminata di circa 800 metri. Meno distante, ma sicuramente meno utilizzata, è la linea di superficie 69, con lo stop in via Ugo Betti, a pochi passi dall’ingresso dell’ippodromo.

Utilizzi

La Maura è sede delle corse ippiche del trotto, alla domenica e il giovedì, ma ospita anche numerosi concerti. Quest’anno, fra gli altri, si esibiranno alla Maura Liam Gallagher e i Black Keys (l’1 luglio) e gli Arctic Monkeys (15 luglio). Il nome la Maura deriva dalla pista di allenamento su cui è stato realizzato l’ippodromo.