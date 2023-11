Derby lombardo al Breda. La Pro Sesto contro il mal di vittorie. Parravicini: "C’è voglia di rivalsa»

Nuovo derby lombardo per la Pro Sesto che nella gara odierna di Serie C Girone A valevole per la dodicesima giornata di campionato affronterà alle 20.45, allo stadio Breda, il Renate sesto in classifica con 17 punti . Una situazione nettamente diversa da quella dei biancolesti, che non riescono ad uscire dal pantano della bassa graduatoria (sette le lunghezze di distacco dagli avversari di giornata) e dopo il 2-0 rifilato all’Alessandria il 29 settembre scorso non sono più riusciti a centrare la vittoria in campionato.

La squadra guidata da Francesco Parravicini continua ad avere numeri troppo deficitari in attacco, dove il rientro a pieno ritmo di Bruschi ha dato un pizzico di imprevedibilità e capacità realizzativa, ma non adeguatamente coaduvata dal resto della compagnia. Tolta la partita di Trento, condizionata anche da episodi sfortunati come il gol subito su un tiro da lontano diventato imparabile dopo una deviazione con la schiena, la Pro Sesto ha mostrato di recente organizzazione difensiva, prende pochi gol ma fa anche fatica a metterne a segno. Il pareggio in casa della Giana, che poche settimane fa aveva vinto il confronto diretto in Coppa Italia disputato tra due formazioni altamente sperimentali, ha permesso di muovere la classifica, anche se la situazione resta precaria. Alle spalle dei sestesi ci sono soltanto l’Alessandria in forte rimonta (otto punti nelle ultime quattro uscite), il Fiorenzuola e il fanalino di coda Novara, unica squadra che finora non è riuscita a vincere una partita tra tutte quelle del girone A.

Come detto, il confronto con il Renate non sarà assolutamente semplice. Gli ospiti hanno avuto finora un rendimento altalenante. Hanno fermato la corazzata Padova a domicilio sullo 0-0 nel turno infrasettimanale ma poi hanno perso una grossa occasione pareggiando 2-2 tra le proprie mura proprio con l’ultima in classifica, capace di impattare nel recupero del secondo tempo.

"Sfidiamo una squadra di qualità costruita per stare in alto: consci di questo, vogliamo scendere in campo con cattiveria e grande voglia di rivalsa per ottenere quei punti lasciati indietro nelle partite scorse e per tornare a far gioire i nostri tifosi nel nostro Stadio", ha detto ieri Parravicini analizzando la sfida contro gli avversari di giornata. Brignoli, Bussaglia, Caverzasi, Del Frate, Florio e Santarpia i giocatori che non potranno prendere parte alla contesa perché indisponibili.