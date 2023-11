Calcio, Serie D. L’Alcione torna in casa. Con il Chieri per rialzarsi

Dopo la partita persa in casa della Vogherese, l’Alcione capolista del girone A della Serie D torna in campo oggi alle 14.30 contro il Chieri con la possibilità di poter sfruttare nuovamente il fattore campo. La battuta d’arresto dello scorso fine settimana è stata digerita con dispiacere, ma anche con la consueta lucidità dal tecnico Giovanni Cusatis (nella foto), che già subito dopo la partita di Voghera, in sala stampa, ha analizzato la gara senza fare drammi, dando il giusto merito agli avversari ed evitando di enfatizzare uno stop che dopo diverse giornate di campionato poteva anche essere nella logica delle cose.

In vista della partita odierna l’Alcione non avrà il giocatore espulso con la Vogherese nel secondo tempo, Andrea Invernizzi, il cui applauso (che secondo il referto arbitrale è stato accompagnato da un’espressione irriguardosa) è costato una squalifica di ben quattro giornate. L’avversario, come detto, sarà il Chieri. Una squadra che vive un momento non particolarmente brillante, condito da due pareggi e una sconfitta nel mezzo. Nessun successo, dunque, nelle ultime tre uscite e una classifica che suggerisce obiettivi molto differenti da quelli dell’Alcione. I piemontesi hanno infatti 14 punti, tanto quanto quelli della Sanremese. Sotto ci sono soltanto Pinerolo e Borgosesia a 13, l’Alba a 12 e il PontDonnaz a 9, ultimo in graduatoria. I gol fatti sono 11, pari a quelli subiti dalla capolista Alcione.

In contemporanea giocheranno anche le altre due formazioni che svettano su tutte le altre nel raggruppamento. L’Albenga, che viene da quattro successi consecutivi, avrà allo stesso modo il vantaggio di giocare in casa potendo affrontare il Gozzano, mentre per il Chisola è previsto un turno in trasferta contro l’RG Ticino.