Calcio, Serie D. L’Alcione riprende la marcia in vetta. Cusatis: "Morale alto»

Vittoria ritrovata per l’Alcione che resta in testa alla classifica del girone A di Serie D grazie al successo casalingo contro la Lavagnese per 2-1. "Venivamo da due pareggi tra cui quello contro il Giussano in cui potevamo fare più punti e quello col Chisola dove ci hanno annullato un gol alla fine, secondo me regolare - ha detto a fine gara il tecnico degli orange Giovanni Cusatis (nella foto) -. Abbiamo fatto un’ottima partita sia nel primo che nel secondo tempo. Potevamo sbloccarla prima, ma non abbiamo concesso nulla e abbiamo continuato a martellare con pazienza riuscendo a sbloccarla. Il morale è altissimo anche perché siamo in vetta, staimo facendo quel che dobbiamo. Mentalmente la squadra è forte".

Lo ha dimostrato in particolar modo proprio contro la Lavagnese, che nell’ultimo turno ha fatto una partita prettamente difensiva non permettendo alla capolista di esprimere il proprio gioco. "Ogni partita è difficile, chi alla fine ha più continuità la spunta - dice ancora Cusatis in sala stampa -. Domenica avremo la Vogherese, un’avversaria difficile e una società blasonata. Hanno delle armi che possono metterci in difficoltà, per cui ora ci riposiamo e poi da mercoledì cominciamo a preparare la sfida".

M.T.