BASKET a2 femminile. Sanga e Geas aspettano le nazionali

Hanno ripreso a lavorare in palestra Sanga Milano e Geas Sesto San Giovanni in previsione della ripartenza del campionato di A2 femminile di basket. In realtà tornerà a giocare solo il Repower, ospitando in casa Sassari il 19, perchè l’Allianz ha il turno di riposo. Le “orange“, verso la fine della settimana scorsa hanno ospitato gli allenamenti della Nazionale italiana con una bellissima iniziativa legata al proprio team di Baskin e dovranno fare i conti con il reinserimento delle altre ragazze che hanno giocato in nazionale. Per il Geas, invece, da gestire soprattutto la situazione del rientro delle infortunate dopo una partita, l’ultima con Campobasso, disputata addirittura solo con 6 giocatrici. Si spera di recuperare play Dotto per la sfida del 26 novembre contro la Reyer, seppur per pochi minuti, mentre sembra più complessa la situazione di Begic per la quale i tempi potrebbero essere un po’ più lunghi.S.P.