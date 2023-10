Alcione, palco Sanremese. Serve un nuovo acuto

Capolista del girone A della Serie D, l’Alcione si prepara a una complicata trasferta contro la Sanremese con l’obiettivo di dare continuità a un avvio di stagione molto positivo: cinque vittorie, un pareggio in casa contro il Derthona attualmente terzo e una sola sconfitta, in trasferta a Bra. L’unico vero passo falso del campionato in corso, considerando anche la partenza non proprio bruciante dei piemontesi.

Oggi pomeriggio alle 15 un nuovo ostacolo, in Liguria. "Ogni anno la Sanremese fa la squadra per vincere - ha detto una settimana dopo il successo sul Ligorna il tecnico Giovanni Cusatis -. Hanno appena pareggiato su un campo difficile come quello del Borgosesia. Ci aspetta una partita di livello alto". La Sanremese sta vivendo un po’ sull’altalena. I quattro punti collezionati nelle ultime due hanno permesso di mettere alle spalle due sconfitte consecutive e una prematura eliminazione dalla Coppa Italia di categoria ad opera del Vado (la stessa squadre che eliminò la Sanremese nella finale playoff dello scorso anno). Ad oggi ha subito sette reti proprio come l’Alcione ma ne ha anche segnate tre in meno (dieci contro tredici della capolista) Al Comunale arbitrerà il signor El Amil della sezione di Nichelino.

Al positivo avvio di stagione della prima squadra, che oggi sarà priva del solo Bonaiti e per il resto si presenta col gruppo al completo, si affianca l’ottima partenza della formazione Under 19, che anche ieri ha centrato il successo nella quinta giornata del Girone B della categoria Juniores e continua dunque la marcia a punteggio pieno (battuto largamente il Legnano per 5-0). "Ci sono piacere e soddisfazione nell‘essere primo, ma il mio obiettivo è fornire dei giocatori alla prima squadra", ha dichiarato nei giorni scorsi il tecnico Luisito Campisi, che nella passata stagione ha portato i suoi fino alla finale persa ai calci di rigore contro Portici, a conferma di una società che sta lavorando molto bene sul settore giovanile.