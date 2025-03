Guasto alla condotta, a Rozzano un lago di acqua potabile. Un lampione ostacola la riparazione: “Spreco assurdo”

Rozzano (Milano) – Un lago d’acqua potabile a causa di un guasto alla condotta. Un’importante perdita d’acqua potabile sta allagando un campo da mesi, a causa della rottura di una condotta idrica. Secondo i residenti della zona, il guasto si sarebbe verificato lo scorso novembre. Da allora, l’acqua continua a sgorgare, formando un vero e proprio acquitrino lungo e largo decine di metri in via Buozzi, a Ponte Sesto, nei pressi del confine con Pieve Emanuele. Il problema principale sembra essere la posizione della tubatura danneggiata, che si trova proprio sotto un palo della luce. Un primo intervento del gestore, il Gruppo Cap, non ha avuto successo.

Prima di procedere con la riparazione, infatti, è necessario spostare il lampione. “È incomprensibile come sia stato possibile che, durante l’installazione dell’illuminazione pubblica, nessuno si sia accorto che stavano posizionando un palo della luce sopra una condotta idrica”, afferma Tony Bruzon, attivista del gruppo Sentinella del popolo del Sud Milano, che ha segnalato il problema sia al Comune di Rozzano che agli enti competenti. “Esce talmente tanta acqua che si è formato un laghetto, dove molti uccelli vengono a rinfrescarsi e a fare il bagno. Uno spettacolo curioso e piacevole da vedere, se non fosse per lo spreco assurdo di una risorsa preziosa. Oltre al danno ambientale, questo spreco incide anche sui costi dell’amministrazione comunale”.

Il “laghetto“ è ormai diventato un punto d’attrazione: molti passanti si fermano a scattare foto, osservando anatre e altre specie di uccelli che sguazzano nell’acqua. Finché non verrà rimosso il palo della luce, il guasto non potrà essere riparato e l’acqua continuerà a disperdersi inutilmente. Sono diverse le segnalazioni di perdite di acqua potabile, soprattutto nelle case datate come avviene al quartiere popolare di Rozzano e in altre realtà, ma quella in corso in via Buozzi è un vero sfregio a un bene prezioso.