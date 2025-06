Giallo a Pero, commerciante sparito nel nulla da otto giorni

Ancora nessuna notizia di Mauro Puorro, commerciante di 61 anni che lo scorso 16 giugno si è allontanato dal suo negozio di via Curiel a Pero. Secondo la ricostruzione fornita dalla moglie ai carabinieri, l’uomo è uscito intorno alle 16 senza dire dove si sarebbe recato. Un gesto normale che non ha preoccupato la famiglia perché Mauro spesso si allontana dal negozio per fare delle commissioni. Dopo un’ora la moglie ha cominciato a preoccuparsi e ha notato che sulla scrivania del marito c’erano il cellulare, il portafogli, le chiavi di casa e gli occhiali da vista. Prima è andata a casa per assicurarsi che fosse li, quando non lo ha trovato ha iniziato a chiamare amici e parenti per chiedere se qualcuno lo aveva visto: del 61enne nessuna traccia. Dopo un primo appello su Facebook, "si è allontanato in stato depressivo dal negozio dove lavora come socio con mio marito a Pero. Ha lasciato documenti e chiavi della macchina sulla sua scrivania". Se qualcuno avesse notizie, contatti subito i carabinieri", i familiari si sono rivolti sia a “Chi l’ha visto?” in onda su RaiTre che all’Associazione Penelope Lombardia. "Al momento della scomparsa, l’uomo indossava una polo color albicocca, pantaloni blu e scarpe blu con stringhe bianche". Nel fine settimana sono partite anche le ricerche da parte delle dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno controllato prima nella zona tra Pero e Figino e poi con un elicottero un’area più vasta. Chiunque dovesse vederlo può chiamare 112 o l’associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931.