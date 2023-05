Silvio Berlusconi parla dopo il ricovero: “È stata dura. Grazie Marta, mi è stata accanto sempre”

Milano – "Sto meglio. È stata dura, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato all'aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici". Silvio Berlusconi torna a parlare a pochi giorni dalle dimissioni dal San Raffaele, dov’è rimasto ricovero per un mese e mezzo a causa di un’infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

La dedizione di Marta

Il primo pensiero del presidente di Forza Italia è stato per la compagna Marta Fascina, che lo ha accudito durante tutto il periodo del ricovero – "Marta ha superato sé stessa – ha detto l’ex premier in un’intervista al Corriere della Sera – mi è stata accanto con una cura e una dedizione senza eguali. Ho percepito anche questa volta l'amicizia e l'affetto sincero, a tratti addirittura commovente, di molte persone, anche sconosciute”.

Sempre al lavoro

“Non ho mai smesso di lavorare - ha proseguito Berlusconi - dando indicazioni e suggerimenti sulla campagna per le amministrative". Alla domanda su una possibile riorganizzazione del partito in vista delle Europee, l'ex premier ha risposto: “La storia di Forza Italia è quella di un continuo rinnovamento. Ma perché sia credibile dobbiamo prima di tutto rinnovare noi stessi. Continueremo a farlo, senza rottamare nessuno. FI ha una classe dirigente nazionale e locale esperta e autorevole. Ma non sono e non saranno soli, perché io continuerò a esercitare appieno le mie responsabilità di fondatore e di leader”.

Il Pd e Renzi

"Con il Pd sempre più spostato a sinistra e il tramonto del cosiddetto Terzo polo – ha poi detto il leader azzurro – lo spazio al centro si allarga e Forza Italia lo presidia con coerenza. Renzi dice spesso cose giuste, ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche, scegliendo la nostra metà campo, non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento".