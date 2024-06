Scrutatori e presidenti di seggio a Milano: compenso, requisiti, come candidarsi

Milano – Sono 1.042.286 le milanesi e i milanesi chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno per le elezioni europee 2024. Per la prima volta anche le studentesse e gli studenti fuorisede, quasi 5mila (4.979), potranno recarsi alle urne nel Comune di domicilio e a Milano potranno votare presso seggi speciali allestiti all'Università Cattolica e al Politecnico, esprimendo le proprie preferenze per le liste e i candidati della circoscrizione territoriale di origine.

Milano: si cercano scrutatori e presidenti di seggio

Oltre alle sezioni elettorali speciali, il Comune di Milano allestirà 1.248 sezioni in 162 scuole, per le quali Palazzo Marino dovrà reclutare 4.992 scrutatori e 1.248 presidenti di seggio. Per potersi candidare c'è tempo fino a giovedì 6 giugno; è necessario essere maggiorenni e possedere la cittadinanza italiana. Per ricoprire l'incarico di presidente di seggio è inoltre richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In caso di chiamata a svolgere l'attività presso i seggi elettorali sarà corrisposto il compenso previsto dalla legge in materia, che per questa consultazione elettorale è di 138 euro per i presidenti e di 110,40 euro per scrutatori e segretari. Per i seggi speciali, invece, i compensi sono di 82,80 euro e 56,35 euro, rispettivamente per presidenti e scrutatori. Sul sito del Comune di Milano è online il mini-sito dedicato alle elezioni europee dove è possibile trovare le risposte alle domande più frequenti.

Cosa portare per votare: i documenti

Elettori ed elettrici devono presentarsi al proprio seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale: coloro che l'hanno smarrita o hanno esaurito gli spazi a disposizione possono recarsi, senza necessità di appuntamento, in una delle sedi anagrafiche o nell'Ufficio elettorale di via Messina 52. L'Ufficio elettorale e il salone centrale di via Larga 12 sono aperti straordinariamente da oggi, lunedì 3, a venerdì 7 giugno dalle ore 8:30 alle 19, dalle 8:30 alle 23 sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 domenica 9 giugno. Orari prolungati anche per le sedi anagrafiche decentrate, che resteranno aperte straordinariamente sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 8.30 alle 17.

L’invito alla fila unica

In vista delle elezioni europee il Comune di Milano invita presidenti di seggio, scrutatori e scrutatrici ad accogliere elettrici ed elettori in maniera inclusiva alle urne. È infatti compito di chi si dedica alle operazioni di seggio garantire che a ciascuna persona, spiega Palazzo Marino in una nota, indipendentemente da età, genere, orientamento sessuale, disabilità, religione o provenienza, sia permesso di esercitare questo diritto in tutta serenità. Per promuovere questi diritti il Comune ha realizzato due video. Il primo, realizzato con la collaborazione di Cig Arcigay Milano, contiene un'indicazione ai presidenti di seggio affinché il giorno delle elezioni distribuiscano gli elettori e le elettrici in un'unica fila, anziché dividerli in file differenziate sulla base dei generi femminile e maschile. Nel secondo video Giuseppe Arconzo, delegato per le Politiche sull'accessibilità del Comune di Milano, richiama l'attenzione sul tema del voto riservato a quegli elettori ed elettrici impossibilitati a votare in modo autonomo e sul loro diritto a farsi assistere in cabina da un accompagnatore.