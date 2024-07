Roberta Guaineri, commozione in Consiglio comunale: “Ha fatto molto per Milano, pronti a iniziative per ricordarla”

Milano – Nella seduta odierna il Consiglio comunale di Milano reso omaggio all'ex assessora Roberta Guaineri, scomparsa la scorsa settimana, a 57 anni. "Ha fatto molto per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del turismo della nostra città e, in generale, ha investito nel suo impegno pubblico tempo, abilità e doti professionali. Roberta è stata infatti un'autorevole e stimata avvocatessa del foro di Milano, come ha ricordato anche l'Ordine degli Avvocati", ha ricordato la presidente dell'aula, Elena Buscemi.

"Credo che sia giusto e bello ricordarla anche in quest'aula, dove molti di noi l'hanno conosciuta e hanno condiviso con lei momenti di confronto e impegno per la nostra città, ma anche di leggerezza e amicizia - ha aggiunto Buscemi -. Le Olimpiadi anche se la più evidente, non sono l'unica traccia del suo lavoro da assessora: Roberta si è occupata e ha fatto molto per risolvere i problemi degli impianti sportivi cittadini, per la sostenibilità di Milanosport e per garantire la massima accessibilità delle nostre strutture, anche dal punto di vista delle tariffe”.

"E poi c'erano le tante imprese sportive - ha aggiunto -. Ad una di queste imprese è legato un ricordo personale che ho di lei, un momento di amicizia e grande soddisfazione per entrambe, per aver partecipato insieme e portato a termine la Granfondo del Naviglio”. “Roberta è stata assessora, e prima ancora era impegnata nella politica come cittadina e segretaria di circolo nel Partito democratico; era anche madre e compagna”, ha concluso Buscemi porgendo da parte dell'aula le condoglianze alla famiglia e chiedendo subito dopo un minuto di silenzio.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sta pensando ad un modo in cui il Comune può ricordare l’ex assessora allo Sport e Turismo: “Ci sto pensando, al di là degli eventi che ci possono stare - ha spiegato a margine del Consiglio comunale -. Posso solo confermare che la regola dei dieci anni per le intitolazioni vale per tutti, anche per Roberta ma ci sono tanti altri modi per poterla ricordare”. “Posso immaginare ad esempio ad una targa, però conoscendo la famiglia e il marito sono tutte cose che andranno concordate con loro - ha concluso -. Qualunque cosa verrà fatta, comunque vorrei prima sentire il marito”.