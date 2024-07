Pierfrancesco Maran, la foto tra gli scatoloni e il saluto a Palazzo Marino: “Giornata di emozioni particolari”

Milano – Giornata dal sapore agrodolce per Pierfrancesco Maran che lascia Palazzo Marino e la carica di assessore alla Casa per iniziare l’avventura da parlamentare europeo a Bruxelles nel gruppo del Partito socialista europeo. “Oggi è una giornata di emozioni particolari – ha scritto su Instagram l’esponente dem postando una foto tra gli scatoloni –. È l'ultimo giorno da eletto al Comune di Milano dopo 25 anni e 2 mesi”. Per Maran un nuovo impegno politico, dopo due decenni a Palazzo Marino, prima da consigliere comunale e poi da assessore (alla Mobilità nella Giunta guidata dal Giuliano Pisapia, all’Urbanistica nella prima Giunta Sala e alla Casa nel mandato comunale in corso).

Maran alle recenti Europee dell’8 e 9 giugno aveva ottenuto oltre 45 mila preferenze. L’elezione dell’ormai ex assessore milanese è stata “legata” a doppio filo al destino di Alessandro Zan, eletto sia nel Nord-Ovest che nel Nord-Est. Zan ha accetto l’elezione in quest’ultimo collegio elettorale, facendo così scattare l’elezione di Maran, primo dei non eletti nel Nord-Ovest.

E a Palazzo Marino? Il nuovo assessore alla Casa del Comune di Milano, Guido Bardelli, sarà presto operativo, così anche il nuovo capo di Gabinetto, Filippo Barberis. "Domani, dopodomani” i nuovi ruoli saranno operativi, come ha confermato il sindaco Giuseppe Sala a margine del Consiglio comunale, “Filippo Barberis saluterà l'aula e dopo averlo fatto darà le dimissioni e poi potremo provvedere a nominarlo capo di Gabinetto”.