Chi è Guido Bardelli, il nuovo assessore alla casa di Milano

Effetto domino a Palazzo Marino. Dopo le Europee e la contestuale, ormai probabile anche se non ancora ufficiale, elezione di Pierfrancesco Maran, il Comune di Milano ha bisogno di un nuovo assessore alla casa.

La scelta, escludendo sorprese dell’ultimo miglio, dovrebbe ricadere su Guido Bardelli, avvocato cassazionista esperto di urbanistica, edilizia e appalti pubblici e già presidente della Cdo, la Compagnia delle Opere.

Beppe Sala ha dunque di portare in giunta un altro “tecnico”, un uomo fuori dalle logiche della politica ma estremamente competente nel suo settore. Una scelta in continuità con la nomina di Franco Gabrielli in qualità di consulente per la sicurezza.

E servirà tutta la competenza di Bardelli per affrontare un tema complesso e delicato come quello delle abitazioni, sempre più costose e meno accessibili alle famiglie milanesi.

Chi è Guido Bardelli

Guido Bardelli è un avvocato cassazionista classe 1959 con grande esperienza nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e degli appalti pubblici. È managing partner dello studio di avvocati Ammlex per cui, in particolare, si occupa di consulenza legale nella redazione e negoziazione di piani e programmi urbanistici complessi, nelle procedure di riqualificazione e recupero di immobili degradati e aree dismesse. È stato consulente legale in numerosi progetti di sviluppo edilizio-urbanistico finalizzati all’insediamento di funzioni residenziali, commerciali, direzionali e ricettive.

Ha seguito numerosi interventi di social housing in particolare nella città di Milano, acquisendo una particolare esperienza nelle procedure di convenzionamento per l’edilizia residenziale sociale e per le residenze universitarie.

L’avv. Bardelli è iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori. Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, ha dapprima collaborato con i Prof. Valerio Onida e Guido Greco e, successivamente, è stato partner di primari studi internazionali.

Cosa fa l’assessore alla casa

Sul sito del Comune si può leggere di cosa è incaricato l’assessore alla casa. Le mansioni dovrebbero essere: definizione delle politiche per la casa, definizione delle politiche per l'edilizia residenziale pubblica, dell’housing sociale (in coordinamento con l'assessorato rigenerazione urbana) e dei contratti di quartiere, redigere il piano triennale delle opere pubbliche e monitorare la sua attuazione; piano quartieri, definizione delle politiche inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di arredo urbano; gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferita e, infine, la gestione dei rapporti coni Municipi sulla scorta della delega conferita.