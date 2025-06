Referendum 2025 in Lombardia, si raggiungerà il quorum? Alle 23 affluenza al 23,97%

Milano, 9 giugno 2025 – Cittadini al voto anche oggi, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Sarà superato il quorum del 50%? Ma in Lombardia ci sono anche due città finite al ballottaggio e che oggi sceglieranno il nuovo sindaco: si tratta di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, e Saronno, in provincia di Varese.

L’affluenza

Sono circa 8 milioni gli elettori che possono andare a votare in Lombardia per i referendum. A Milano ci sono 1.044.439 elettori, di cui oltre 11.000 alle urne per la prima volta, che potranno votare in 1.260 sezioni allestite in 162 scuole.

Alle 23 di domenica in Lombardia l’affluenza si è attestata intorno al 23,97% (media nazionale 22,73). Nel Comune di Milano, invece, del 28,23%, al di sopra della media regionale e ampiamente superiore al dato nazionale.

I risultati

I referendum

Il referendum riguarda cinque temi, quattro sul lavoro e uno sulla riforma di uno dei requisiti per poter richiedere la cittadinanza, ovvero la riduzione da 10 a 5 anni di residenza continuativi (come, per altro, accadeva prima della legge del 1992). Si tratta del tema certamente più divisivo, tanto che, proprio attorno al quinto quesito, si sono anche registrati episodi di vandalismo: a Brescia, giovedì, sono stati strappati manifesti regolarmente affissi negli spazi elettorali autorizzati per il referendum e sono stati coperti con manifesti abusivi, contenenti messaggi falsi, fuorvianti e di stampo razzista con slogan contro la “cittadinanza facile”.

I cinque requisiti

Cinque quesiti per abrogare o mantenere norme, o parti di esse, su lavoro (quattro quesiti) e cittadinanza.