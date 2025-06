Opera, “sindaco-sceriffo” Ettore Fusco scende in strada e mette in fuga i pusher

Opera (Milano) – Basta un sindaco “alla Brumotti“ per combattere lo spaccio? A Opera pare proprio di sì, almeno a giudicare dai social, dove in pochi minuti centinaia di cittadini - non solo operesi - hanno commentato con entusiasmo il video dell’intervento congiunto della polizia locale e del neoeletto sindaco Ettore Fusco, impegnati in un’azione di contrasto allo spaccio nel bosco cittadino, noto punto di consumo e vendita di sostanze stupefacenti. La presenza del primo cittadino, accompagnato da alcuni agenti, non solo ha allontanato - almeno temporaneamente - i pusher, ma ha anche segnato simbolicamente l’occupazione dell’area da parte dell’amministrazione comunale, decisa a “querelare” chi continuerà a frequentarla per fini illeciti. Ettore Fusco, da poche settimane rieletto sindaco di Opera per il suo terzo mandato, è tornato a fare ciò per cui era già noto in passato: presidiare il territorio palmo a palmo, nei panni di un moderno “sceriffo”, raccogliendo un plebiscito di consensi anche in questa tornata elettorale.

“A Opera non si tollera più alcuna forma di illegalità. Chiunque attenti alla sicurezza dei cittadini dovrà fare i conti con l’amministrazione comunale e la polizia locale. Abbiamo individuato un punto organizzato per lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti all’interno del bosco cittadino: qui non si spaccerà più, ha dichiarato il sindaco -. Questo è solo il primo passo verso una legalità a 360 gradi che renderà nuovamente Opera il Comune più sicuro della nostra provincia. Riporteremo l’organico della polizia locale a 18 operatori e istituiremo il terzo turno per lavorare fino a notte. Vandali, spacciatori e criminali vari non avranno più vita facile nella nostra città. È difficile dopo quasi quattro anni di assenza delle istituzioni riprendere in mano il controllo del territorio ma grazie alla professionalità degli operatori del corpo di polizia locale, raggiungeremo questo obbiettivo in breve tempo”.

L’azione di Fusco ha ottenuto centinaia di like e circa un centinaio di commenti di approvazione. Il richiamo è evidente all’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti, noto per le sue incursioni nei luoghi dello spaccio in tutta Italia. Se anche i sindaci iniziano a presidiare fisicamente le aree più critiche delle loro città, è probabile che per i pusher la vita diventi davvero più difficile.