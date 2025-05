Illuminare Palazzo Marino con scritta “All eyes on Gaza”, la mozione in Consiglio Comunale: “Un appello a non distogliere lo sguardo”

Milano, 12 maggio 2025 – "Oggi in Consiglio Comunale discuteremo una mozione per chiedere che Palazzo Marino venga illuminato con la scritta "All Eyes on Gaza", come segno di solidarietà e vicinanza alla popolazione civile colpita dalla guerra. Anche questa notte l'esercito israeliano ha bombardato una scuola, causando la morte di sfollati, tra cui diversi bambini. Di fronte a simili tragedie, non possiamo restare in silenzio". A dirlo sono i consiglieri comunali di Milano dei Verdi Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini. L'ordine del giorno è stato sottoscritto, oltre che dai Verdi, da tutto il Partito Democratico, dai consiglieri della Lista Sala e dal Gruppo Misto, fanno sapere i promotori.

“"All Eyes on Gaza" è un appello a non distogliere lo sguardo, a non abituarsi al dolore altrui, a riconoscere in ogni bambino, donna e uomo colpito dalla guerra la nostra stessa umanità. Milano è una città che da sempre si batte per la tutela e la difesa dei diritti umani – hanno aggiunto Cucchiara e Gorini -. Davanti a questa catastrofe umanitaria, non possiamo voltarci dall'altra parte. Per Gaza non c'è mai stato un vero momento di cordoglio o di commemorazione delle vittime. Non possiamo più attendere: dobbiamo reagire, rompere questo silenzio e denunciare questo massacro con tutti i mezzi a nostra disposizione”.