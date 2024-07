Regione Lombardia, Lara Magoni sceglie l’Europa. A sostituirla in Giunta ci sarà Federica Picchi

Milano – Lara Magoni ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Giunta regionale lombarda, nella quale era stata nominata sottosegretario allo Sport e ai Giovani. Una scelta attesa e scontata, quella della Magoni, considerato che è stata eletta al Parlamento Europeo nella tornata dell’8 e 9 giugno. Già lunedì, dopodomani, sarà a Strasburgo per partecipare alla prima sessione plenaria della nuova legislatura europea insieme agli altri 23 eurodeputati eletti nelle fila di Fratelli d’Italia.

"Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, comunica di aver ricevuto una lettera da parte di Lara Magoni nella quale viene resa nota la volontà di optare per la carica di parlamentare europeo – questo è quanto si legge nella nota diramata ieri da Palazzo Lombardia –. Il presidente Fontana nel ringraziare Lara Magoni per il proficuo lavoro svolto fin qui, le augura successi e soddisfazioni per questa nuova esperienza". A subentrare alla Magoni nell’esecutivo lombardo sarà con tutta probabilità Federica Picchi, sostenuta in particolare da Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio nonché presidente di Fratelli d’Italia. Ma sul suo nome c’è l’accordo trasversale di tutte le aree interne al partito, quelle che fanno riferimento a Carlo Fidanza, europarlamentare e capodelegazione dei meloniani in Europa, a Ignazio La Russa, presidente del Senato, al ministro Daniela Santanchè e a Mario Mantovani, a sua volta appena eletto al Parlamento europeo.

Picchi dovrebbe mantenere le stesse deleghe finora detenute dalla Magoni, almeno in questa fase. Candidatasi per due volte alle Europee, Picchi ha studiato Economia e Commercio all’Università Bocconi per poi lavorare come consulente per la ristrutturazione di aziende in crisi e in una banca d’affari a Londra per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali nei Paesi in via di sviluppo. Infine ha fondato una casa editrice. Dalla sua c’è anche il fatto di avere molti rapporti con il mondo cattolico lombardo. Sarà invece Alberto Mazzoleni a subentrare alla Magoni in Consiglio regionale. Mazzoleni è stato sindaco di Taleggio, nelle valli bergamasche è uomo di riferimento del partito, dopo esservi entrato, si dice, grazie all’attuale ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quanto alla tempistica dei due avvicendamenti, dovrebbero concretizzarsi entro la fine del mese in corso.