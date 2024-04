Elezioni europee, il giallo della candidatura di Roberto Formigoni: “Non è detta l’ultima parola”

Milano, 30 aprile 2024 – Le agenzie hanno battuto la notizia nella mattinata di oggi martedì 30 aprile: Forza Italia ha deciso di non candidare per le elezioni europee 2024, in programma l’8 e il 9 giugno, Roberto Formigoni e Lara Comi. Fonti vicine all’ex presidente della Lombardia però smentiscono: “Non c’è ancora una parola definitiva, è un mistero che si risolverà nelle prossime ore”. I partiti hanno infatti tempo fino alle 20 di mercoledì 1 maggio per depositare l’elenco coi nomi dei candidati in corsa per l’Europarlamento.

Per quanto riguarda le altre scelte del partito, il segretario Antonio Tajani correrà come capolista in tutte le circoscrizioni tranne che nelle Isole, dove il primo nome sarà Caterina Chinnici. Tra gli altri candidati decisi per raggiungere l’obiettivo del 10% dichiarato dal segretario ci sono Letizia Moratti e Roberto Cota nel Nordovest; Flavio Tosi, Sandra Savino e Matteo Gazzini nel Nordest; Alessandra Mussolini e Renata Polverini nel Centro; Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi e Lucia Vuolo nel Sud.