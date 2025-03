Periferie a rischio, commissione parlamentare in tour a Milano: “Sopralluogo serale in Centrale”

Milano – I quartieri milanesi più a rischio sicurezza finiscono nel mirino della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. L’organismo è presieduto dal parlamentare forzista Alessandro Battilocchio, mentre i vicepresidenti sono Marco Perissa di FdI e Daniela Ruffino di Azione. Tra i venti componenti, ci sono anche i milanesi Alessandro Colucci (Noi Moderati), Riccardo De Corato (FdI) e Igor Iezzi (Lega). La Commissione oggi e domani sarà nel capoluogo lombardo per una serie di incontri e sopralluoghi. Il primo appuntamento è oggi alle 10 a Palazzo Marino con il sindaco Giuseppe Sala. Alle 11.30, invece, i parlamentari si sposteranno in Prefettura per un incontro con il prefetto Claudio Sgaraglia, il vicequestore vicario Michele Pontoriero, alla presenza dei comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.

I componenti della commissione resteranno a Palazzo Diotti, nella sede della Prefettura, per altri due approfondimenti, questa volta legati alla gestione delle case popolari milanesi di proprietà della Regione e del Comune, spesso in aree critiche a causa delle occupazioni abusive e della presenza di spacciatori: il primo approfondimento è previsto alle 12.45 con il presidente di Aler Milano Matteo Mognaschi, il secondo, alle 14.15, dopo un light lunch, con il presidente di Mm Simone Dragone.

E siamo al giro di boa della giornata. Dopo un punto stampa alle 15, sempre in Prefettura, il resto del pomeriggio sarà dedicato a un tour nei quartieri milanesi. Più che un giro, un “tour de force“ che vedrà i componenti della Commissione parlamentare andare in piazzale Selinunte, nel cuore del quartiere di San Siro, alle 16; in via Quarti alle 17; in via Gola, nel quartiere Ticinese, alle 18. Poi la delegazione si sposterà a Rogoredo alle 19 e in viale Omero, a Corvetto, alle 19.30. La tappa successiva sarà in piazzale Archinto, da dove i parlamentari si sposteranno a piedi fino a via Tocqueville, nel centro della movida che ruota intorno ai locali di corso Como.

Non è finita. Perché i componenti della Commissione parlamentare periferie alle 21.15 faranno un sopralluogo in uno dei luoghi più critici per la sicurezza milanese, l’area intorno alla Stazione Centrale, negli ultimi mesi maggiormente presidiata dalle forze dell’ordine. Domani alle 8, invece, il programma prevede una visita all’Istituto di istruzione secondaria superiore Marelli Dudovich in via Livigno, mentre alle 9.15 è prevista l’ultima tappa del tour, in via Salomone, periferie est della città. Alle 11 partenza per Roma da Linate.