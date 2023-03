Cologno Monzese, Dania Perego è la candidata della Lega. Il centrodestra si spacca

Dania Perego

Cologno Monzese – Cologno Monzese ha il suo terzo candidato. Dopo l’ex sindaco Angelo Rocchi, che corre con la sua civica, e Stefano Zanelli che ha riunito un campo larghissimo del centrosinistra, scende in campo Dania Perego, ex vicesindaco ed ex assessore alla Cultura e all’Educazione.

La scelta leghista

Il suo nome è stato proposto dal direttivo cittadino della Lega e avvallato dal neo eletto segretario provinciale della Lega Martesana Mauro Grolli. “La scelta non poteva che ricadere sulla persona che si è distinta in questi anni per la sua determinazione, per la sua dinamicità e per la sua costante presenza sul territorio di Cologno Monzese: dopo tutto è proprio il territorio attraverso le associazioni e i singoli cittadini che a gran voce sollecitavano la sua candidatura”, spiega il segretario cittadino Antonio Cirillo. Il centrodestra si trova così spaccato in due, allo stesso modo di come si è concluso anticipatamente il secondo mandato Rocchi lo scorso luglio: da un lato l’ex sindaco con i suoi fedelissimi e dall’altro Perego con il partito. Ancora in bilico Fratelli d’Italia, che non ha ancora compiuto una scelta di campo. “È con grande soddisfazione, che accolgo e sostengo la proposta del gruppo Lega di Cologno Monzese in merito alla candidatura di Dania Perego, che ritengo essere una grandissima risorsa per il territorio e per il nostro movimento – dichiara Mauro Grolli, segretario provinciale – Sono certo che Dania, insieme al gruppo forte e coeso della sezione cittadina, incarna il progetto vincente e positivo per Cologno. Sono contento che questo progetto sia stato sposato da realtà civiche del territorio e confidiamo ci sia una convergenza anche delle altre forze politiche di centrodestra”.

Compagni di strada

La Lega sarà infatti affiancata da due civiche: la lista Dania Perego Sindaco per Cologno e San Maurizio e la lista X Cologno – Dania Perego Sindaco, due realtà civiche, composte da persone della società civile. A oggi Perego è l’unica candidata donna e, se la coalizione vincesse le elezioni di maggio, diventerebbe il primo sindaco donna nella storia di Cologno. Venerdì 14 aprile, nella sala Fallaci di piazza San Matteo, ci sarà la presentazione ufficiale delle liste e del programma. “Dobbiamo ripartire dal decoro della città, per renderla ancora più vivibile, bella e a misura di cittadino, e dai servizi, mettendo le politiche per la casa tra le priorità”, ha annunciato Perego.