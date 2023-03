Rocchi chiama a raccolta Lega, FI e Fdl

Cerca la terza vittoria Angelo Rocchi, che a novembre ha lanciato la sua civica “Avanti con Rocchi” e che tende ancora la mano ai partiti, Lega inclusa. "La condivisione che mi contraddistingue da sempre mi porta a mettermi a disposizione della squadra naturale di centrodestra ovvero degli amici di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Insieme in 7 anni abbiamo cambiato in meglio Cologno, con tanti progetti completati e tanti altri finanziati e da realizzare anche grazie all’approvazione di un Pgt concreto e semplificato che veicola in città nuovi servizi di qualità e importanti risorse". Gazebo, mercati, social, Rocchi è nel vivo della campagna elettorale. "Il rischio è che si vada spezzati, come primarie del centrodestra. Sento forte il dovere morale di ri-metterci la faccia per non tradire chi crede in me e nel mio progetto di realizzare una Cologno bella, sicura e all’avanguardia, non più classificata come periferia di Milano". Prioritaria "la tutela dell’ambiente e la riqualificazione dei parchi con attenzione particolare alle aree cani. Nel settore sanitario stiamo facendo un grosso passo avanti grazie all’ospedale e alla casa di comunità con nuovi servizi per i cittadini". La.La.