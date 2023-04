Cologno, Giuseppe Di Bari è il terzo candidato del centrodestra

Cologno Monzese (Milano) – Più spaccato che mai, il centrodestra a Cologno Monzese genera la terza candidatura: a scendere in campo è l’avvocato Giuseppe Di Bari, veterano della politica cittadina ed ex assessore all’Urbanistica della Giunta Rocchi, che è stato scelto da Fratelli d’Italia e Forza Italia. “La spaccatura della Lega ha generato due candidature contrapposte che appaiono più un regolamento di conti, che un confronto di idee. Un braccio di ferro di cui la nostra città non aveva certamente bisogno – hanno spiegato FdI e Forza Italia -. La profonda e lunga ferita del commissariamento necessita ora di una coalizione di forze che abbiano a cuore il futuro di Cologno e che possano dare efficienza e stabilità all’amministrazione”.

Oltre ai due partiti, la squadra vede anche Cologno nel Cuore, storica civica di Di Bari, Unione di Centro, Lega Padana Lombardia e il Nuovo Psi. “Con emozione e senso di responsabilità sono stato scelto come candidato della coalizione di centrodestra. Ho accettato questo ruolo importante semplicemente perché amo Cologno, la città che vivo quotidianamente, ne conosco le problematiche ma anche le sue enormi potenzialità”.

A breve partiranno i tour nei quartieri per la raccolta di idee, proposte e segnalazioni per la costruzione del programma elettorale. “Metterò tutta la mia esperienza politica e amministrativa maturata in vent’anni per rende la città sicura, pulita, ordinata e vivibile”. Il centrodestra vede così tre candidati: Dania Perego per la Lega e due civiche, l’ex sindaco Angelo Rocchi con la sua nuova civica e Di Bari, mentre il centrosinistra ha costruito un campo largo che va dal centro alla sinistra, passando per M5Stelle e Pd. “Se Rocchi fosse stato appoggiato dalla Lega, avremmo appoggiato lui perché la coalizione sarebbe stata quella naturale, come in tutti i Comuni al voto – ha commentato Di Bari -. Con il partito di Salvini ci sono state trattative, a tutti i livelli, fino alla fine ma poi hanno deciso di andare soli e noi, che siamo il primo partito oggi in città, e Forza Italia non abbiamo che potuto prenderne atto”.