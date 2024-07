A Milano 150 milioni in più a bilancio, Conte: “Città fa la sua parte ma da governo tagli e nessuna risposta”

Milano – È iniziata oggi in Consiglio comunale la discussione dell'assestamento di bilancio 2024-2026 del Comune di Milano. L'aula è già convocata per domani e giovedì, il procedimento deve essere approvato entro il 31 luglio. La manovra proposta all'aula dall'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte, è la prima variazione al Bilancio di previsione 2024 e incrementa di oltre il 5 per cento il budget per le spese correnti, mettendo a disposizione per i principali servizi alla città 150 milioni di euro in più rispetto a quanto previsto lo scorso dicembre.

Presentando la variazione di bilancio dell'ente l'assessore al Bilancio del Comune di Milano, Emmanuel Conte, ha chiamato in causa il Governo: “Con questa variazione purtroppo il governo ci fa iscrivere a bilancio un taglio di oltre 15 milioni di euro quest'anno e 12 milioni di euro all'anno i prossimi quattro anni, perché nell'ultima legge di bilancio finanziario è stata prevista una spending review di 200 milioni all'anno per gli enti locali per cinque anni”.

"Milano ha il dovere di cercare soluzioni flessibili. Abbiamo chiamato in causa il governo, lo rifaccio, sul costo della casa, sui minori stranieri non accompagnati, sul costo della vita, sulla sicurezza. Occorre un coinvolgimento attivo degli altri organismi istituzionali, che purtroppo non c'è - ha aggiunto -. La nostra richiesta non solo non ha avuto una risposta e non l'ha avuta nemmeno in senso inverso, per Milano e per tutti i comuni d'Italia”. "Non smetteremo con un confronto reale di far capire quali sono i problemi strutturali di una città come Milano e chiedere un intervento del governo su questo”, ha concluso.

Critico il capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Truppo: “Manca la copertura politica di una giunta assente e di un centrosinistra che fa acqua da tutte le parti. Il sindaco più volte si è lamentato guardando al governo ma dovrebbe confrontarsi qui in aula con i consiglieri”. “Manca la visione politica, il solco verso cui stiamo andando -. ha continuato Truppo -. Manca tutto il disegno che da il senso a questa attività, abbiamo assessori assenti oggi, come il sindaco. È la dimostrazione plastica che anche oggi manca la visione e una visione in prospettiva del futuro di Milano”.