La speranza di Antonio Tajani: “Berlusconi con noi a Milano il 5 maggio”

Berlusconi potrebbe presto partecipare, almeno in video, a qualche evento pubblico? Ad alimentare la speranza è il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

Fiducia sul rientro

Il vicepremier, a Siena per un'iniziativa elettorale in vista delle imminenti Amministrative, ha risposto ai giornalisti che lo incalzavano sullo stato di salute del leader azzurro, da poco uscito dalla Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, per entrare nel reparto dove proseguono le terapie per curare l'infezione polmonare che l’ha portato due settimane fa al ricovero.

"Il bollettino è positivo, Berlusconi sta lentamente migliorando – ha detto Tajani – quindi siamo ottimisti e speriamo di poterlo avere in qualche modo presente alla manifestazione del 5 e 6 maggio che si svolgerà a Milano e che sarà un momento importante per Forza Italia che vuole confermarsi forza di governo”.

Le condizioni del Cav

My player placeholder

Prosegue, intanto, la convalescenza di Berlusconi al San Raffaele, assistito dalla compagna Marta Fascina e dai familiari. Il Cavaliere combatte contro una leucemia mielomonocitica cronica, che gli è stata diagnosticata un paio di anni fa.

Anche l’ultima, come le precedenti, per il fondatore di Forza Italia è stata una nottata tranquilla, come riportato da fonti sanitarie. Le condizioni di salute del Cavaliere, ora ricoverato in un reparto di degenza ordinaria, rimangono in “lento e progressivo miglioramento” come annunciato ieri nel bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex presidente del consiglio, e Fabio Ciceri. In mattinata al San Raffaele è arrivato anche Orazio Fascina, padre di Marta, la fidanzata del Cavaliere.