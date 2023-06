Berlusconi, l’omaggio della Regione: gli sarà intitolato il belvedere di Palazzo Lombardia

Milano- "Lunedì presenterò in Giunta la proposta per intitolare in Regione un luogo molto significativo a Silvio Berlusconi".

A dirlo il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di una conferenza stampa alla stazione di Milano Cadorna, questa mattina a Milano. Sull'ipotesi che il luogo prescelto possa essere il belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, Fontana risponde con un elusivo "vediamo". Ma, aggiunge, "un'idea ce l'ho già, ne dovrò però parlare prima in Giunta".

Sulla proposta di intitolare una strada del Comune di Milano a Berlusconi, ipotesi sulla quale è già arrivata la contrarietà del sindaco Giuseppe Sala, Fontana taglia corto: “Non lo so, sono questioni che riguardano il Comune”.