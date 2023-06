Milano, Beppe Sala e la candidatura alle Europee. Marcora irritato: il sindaco chiarisca cosa vuol fare

Milano – La voce gira da qualche settimana: e se il sindaco Giuseppe Sala si candidasse alle elezioni europee del 2024? Da Palazzo Marino, naturalmente, nessuna conferma, anzi. Ma il consigliere comunale di FdI Enrico Marcora ha deciso di sollevare il tema in Consiglio comunale: "Domani (oggi, ndr ) porrò questo tema politico in aula: le voci insistenti sulla candidatura di Sala alle Europee. C’è già una grande disattenzione del sindaco nella gestione della città, i suoi fallimenti vanno dal futuro dello stadio di San Siro all’emergenza sicurezza: Milano non può permettersi un sindaco a mezzo servizio. Sala, dunque, chiarisca subito la sua posizione: vuole continuare a fare il sindaco oppure vuole candidarsi? Nel secondo caso, dovrebbe dimettersi prima del voto per le Europee e le elezioni europee e comunali dovrebbero essere accorpate".

Già, ma candidato con chi? Con il Pd? "Se fossi in Sala – replica Marcora – non mi porrei il problema “in quale partito candidarmi’’ ma “chi mi voterebbe?’’". Prima delle elezioni politiche del settembre 2022, però, il numero uno di Palazzo Marino escluse categoricamente una sua candidatura, visto che era stato rieletto meno di un anno prima, nell’ottobre del 2021. Potrebbe cambiare idea per le Europee 2024? "C’è un vecchio accordo tra Sala e Majorino – sottolinea il consigliere di FdI –. Quest’ultimo, con la sua candidatura, aiutò Sala a vincere le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco prima delle Comunali del 2016. In questo momento, dopo il risultato positivo per il centrosinistra a Milano alle ultime Regionali, Majorino pensa che in città la sua coalizione possa rivincere e punta a candidarsi a sindaco".

Marcora, infine, boccia la gestione di Sala della città: "E da ottobre, se la situazione economica peggiorerà come sembra, i problemi nel capoluogo lombardo aumenteranno".