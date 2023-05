Ballottaggio ad Arese, sfida tra Luca Nuvoli e Giovanni Congi

Arese (Milano), 28 maggio 2023 – Cittadini alle urne per i ballottaggi delle elezioni comunali 2023. Si vota oggi, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15. In provincia di Milano sono tre i comuni che devono ancora scegliere il nuovo sindaco: Arese, Cologno Monzese e Gorgonzola.

Ad Arese, la sfida è tra il vicesindaco e assessore al bilancio uscente Luca Nuvoli, 34 anni (candidato del Partito democratico, lista Forum e lista Arese che vive - Nuvoli sindaco) e l’outsider della politica aresina, Giovanni Congi, 55 anni, avvocato penalista e tributarista a Milano, candidato di Fratelli d’Italia e la Lega. Nessun cambiamento rispetto allo scenario del primo turno: l’esclusa Roberta Tellini ha chiuso a ogni possibilità di apparentamento politico.

Questo l’appello al voto di Nuvoli: “Il sindaco è la figura istituzionale più prossima ai cittadini. Per questa ragione è importante conoscere e avere fiducia nel candidato e nella squadra. In queste settimane di campagna elettorale ci siamo concentrati a far conoscere le nostre proposte per Arese e soprattutto a mettere a disposizione le conoscenze e le competenze maturate in questi anni. Il prossimo appuntamento elettorale non deve semplicemente essere una sfida politica tra centrosinistra e destra, ma occorre valutare qual è la persona più adatta e la proposta più convincente – ha spiegato - In particolare, mi appello a chi già ci ha votato a tornare alle urne, ma anche a quanti hanno fatto scelte diverse e che in passato si sono riconosciuti nella nostra amministrazione. Sarò sindaco di tutti”.

Anche Congi si è rivolto agli elettori: “I miei concittadini lamentano che la città si sta pian piano logorando. A titolo di esempio, meno sicurezza, poca manutenzione del verde e commercio di vicinato in crisi. Ironia della sorte anche il mio avversario politico evidenzia le stesse problematiche. C’è qualcosa che non va e gli aresini se ne sono accorti, quindi è giunto il momento di cambiare. Vogliamo far tornare Arese al modello residenziale che merita? Invito tutti gli elettori che la pensano come noi a manifestare la volontà di un cambiamento recandosi alle urne ed esprimere con il voto il disagio che condividiamo. Non andare a votare è sbagliato e autolesionistico, noi siamo disponibili senza alcun compromesso a fare bene per la nostra cittadina Arese”.

Ad Arese – dove ha votato il 53,34% degli elettori (8.737 su 16.380 aventi diritto) – non è bastato il primo turno per decidere il sindaco dei prossimi cinque anni, quello che prenderà il posto di Michela Palestra.

Nuvoli, volto conosciuto per il suo impegno in politica da quando aveva 18 anni e nell’amministrazione comunale dal 2018, rappresenta la continuità e aveva ottenuto 4.150 voti pari al 48,44%. Il secondo candidato al ballottaggio, Congi, al debutto in politica, aveva sicuramente raccolto l’effetto del Governo Meloni e conquistato il 27,73% dell’elettorato, pari a 2.376 voti.

Non ce l’aveva fatta Roberta Tellini 52 anni, imprenditrice, candidata di Forza Italia, Arese RinasceAvanti Insieme, lista Arese Migliore in Azione - Tellini sindaco, anche lei assessore della giunta uscente con deleghe alla polizia locale, sicurezza, trasporto pubblico, decoro urbano, sport e tempo libero e commercio. Aveva ottenuto 2.041 voti, pari al 23.82%. Volto noto per il suo impegno in politica e in giunta come capolista di AreseRinasce accanto alla sindaca Palestra, la Tellini per questa tornata di amministrative aveva deciso di correre da sola con una nuova coalizione, ma la sua scelta non è stata premiata.