L’appello di Sala per il 25 aprile: “Sia occasione di pace, no alle polemiche sulla Brigata Ebraica”

Milano – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala lancia un appello all’unità per un 25 aprile “di pace e coeso”. “Faccio un grande appello – ha detto a margine del convegno promosso tra gli altri da Cgil e Anpi sullo sciopero generale del marzo 1944 – perché questo 25 aprile sia particolare, con tanta gente in pace e coesa che abbia la volontà di esprimere la sacralità di questo giorno”.

Brigata ebraica

“Il 25 aprile quest’anno è più importante che mai perché dobbiamo guardare avanti – ha aggiunto – Apprezzo in particolare l’appello del Manifesto fatto nel modo giusto. Io non posso che dire a tutti coloro che parteciperanno che il successo della manifestazione, oltre che essere uniti, oggi è importante. Se dovessimo rischiare di coprire il senso del 25 aprile perché il tema è la contrapposizione o le polemiche sulla Brigata ebraica facciamo un autogol quindi spero proprio di no”.

Verso il futuro

Quindi – conclude il sindaco – “richiamo tutti, manca meno di un mese, ma prepariamoci a una mobilitazione vera per evocare non solo i guasti del passato e i rischi ma anche perché vogliamo avere una progettualità del nostro futuro. Il 25 aprile deve avere questo senso in una città che ha sempre avuto la forza di guardare avanti”.