Milano, 10 dicembre 2019 - Settimana di tempo variabile sulla Lombardia, con l'alternanza tra fasi nuvolose e con deboli precipitazioni e momenti ben più soleggiati, peraltro con cieli più limpidi a partire da martedì grazie all'ingresso di correnti più fredde e asciutte da Nord. Nella giornata odierna da segnala l'ingresso di aria secca accompagnata da ventilazione vivace settentrionale, sia in quota che in pianura. Ma attenzione: la settimana potrebbe riservare qualche sorpresa, con la possibilità di neve (debole) a quote collinari sul finire di mercoledì e tra venerdì e sabato. Non è eslcuso che qualche fiocco di neve possa arrivare anche a Milano.

Il giorno da tenere d'occhio sul fronte neve è venerdì 13 dicembre quando un nuovo fronte si avvicinerà rapidamente da Nord Ovest determinando un nuovo peggioramento del tempo anche in Lombardia tra la notte e la mattina. I fenomeni tuttavia - spiega 3B meteo - non risulteranno molto organizzati ma potranno assumere carattere nevoso sino a quote basse, risultando in seguito più insistenti sui settori alpini di confine.