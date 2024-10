I conflitti in Medio Oriente e la cooperazione internazionale

Milano, 9 ottobre 2024 – “Conflitti e cooperazione – Riflessioni sulla crisi mediorientale nell’ottica della cooperazione internazionale” è il titolo dell’incontro che CELIM (Centro laici italiani per le missioni) organizza venerdì 18 ottobre (ore 18) nel teatro del Pime a Milano, in via Mosè Bianchi 94.

L’iniziativa, nata per celebrare il 70° anniversario della nascita della Ong, intende essere un momento di dibattito e confronto su una delle regioni più scosse dai conflitti e dall’instabilità. CELIM attualmente ha progetti di sviluppo in Albania, Kosovo, Macedonia, Libano, Iraq, Kenya, Mozambico, Zambia.

Il programma

Le ragioni del conflitto

Vittorio Emanuele Parsi, politologo

Lo sguardo e la testimonianza dentro il conflitto

Cecilia Sala, giornalista;

André Haddad, direttore Corpus Holy Land – Gerusalemme;

Modera

Alessia De Luca Tupputi, responsabile Daily Focus and Online

Publications presso ISPI

Conclusioni

Marco Riccardo Rusconi, direttore AICS

Saluti finali

Ivana Borsotto, presidente FOCSIV

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a celim@celim.it.

Proposta di solidarietà

La guerra ha investito il Libano provocando morti e costringendo

migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. CELIM, che

da anni opera nel Paese dei Cedri, non può rimanere indifferente.

Abbiamo quindi lanciato una raccolta fondi per prestare un soccorso

immediato alle popolazioni sfollate a Beirut e nel Governatorato di

Nabatieh, Municipalità di Hasbaya

Il Libano ha bisogno del tuo aiuto!

Dona ora!