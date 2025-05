Greek mama says: quando il greco (moderno) è un affare di famiglia

Milano, 6 maggio 2025 - In casa madre e figlia, a lavoro colleghe e insegnanti di greco moderno. È la storia di Mos ed Emily, legate dal sangue greco e da un amore sconfinato verso la regione ellenica tanto da fare, di questa passione, un lavoro.

Tutto nasce nel 2021 quando Emily, all’epoca 24enne, propone alla madre di aprire un profilo Instagram dove insegnare la sua lingua madre. “Mamma è nata e cresciuta ad Atene, dove ha lavorato fino al 1990, anno in cui si è trasferita in Italia. Da quel momento ha sempre tenuto lezioni private provando a trasmettere un po’ di greco anche a mio papà, ma senza successo”, racconta Emily.

L’approccio

Così il profilo diventa una vetrina dove giocare con brevi frasi, raccontare l’etimologia delle parole e fare i paragoni con le altre lingue: come nome per la pagina, Emily e Mos scelgono greekmamasays per evidenziare il calore di un contesto famigliare e protetto. Proprio come se fosse una mamma che insegna al figlio.

“È poi a maggio del 2024 che una startup nota il profilo greek mama says e decide di investire sul nostro progetto – continua Emily. Io avevo appena lasciato il mio lavoro, nell’ambito della comunicazione e da quel momento ho cominciato a dedicarmi solo alla creazione di contenuti sulla pagina”.

E non solo. Da maggio 2024 le proposte di greek mama says sono varie e per tutti i gusti: oltre le lezioni private, ci sono pacchetti di lezioni preregistrate, che non scadono e contano un supporto costante di Mos e Emily anche a distanza. Ci sono i webinar gratuiti su argomenti specifici che avvicinano i curiosi e le newsletter dove si esplorano la cultura e le tradizioni elleniche in veri e propri “viaggi digitali".

La platea

La richiesta è variegata e sempre consistente: c’è chi è interessato perché ha una casa in Grecia oppure spesso trascorre le vacanze e vuole avvicinarsi alla lingua; chi invece ha studiato archeologia o studi simili e vuole rendere complessiva la propria conoscenza del luogo. E chi invece è solo incuriosito di una lingua che, per quanto difficile, è ricca e affascinante.

E i numeri confermano il successo: sui social greek mama says conta 12mila follower e le liste d’attesa per i corsi si allungano sempre di più.

Le iniziative

Il ponte tra Italia e Grecia si arricchisce di progetti speciali che Mos e Emily hanno ideato per creare esperienze uniche e totalizzanti. Come Un incontro mediterraneo, in collaborazione con Villa Giulia e che si terrà il prossimo settembre: un viaggio di cinque giorni a Ios dove lingua, cucina e cultura si uniscono per far vivere la Grecia con autenticità.

Le lezioni di greco, i workshop di cucina e le esperienze culturali si terranno nella cornice di Villa Giulia, nell’isola di Ios, tra le più belle delle Cicladi. Prima però, appuntamento con Marta Cazzaniga: chi abita in città potrà partecipare all’evento del 22 maggio all' Allangolare di via Ampere, dove Emilia e Mos presenteranno l’edizione limitata di piatti in ceramica, prodotti da Cazzaniga, in arte claywa e dipinti da loro.

Mamma e figlia hanno scelto di personalizzare gli oggetti con estratti di poesie greche sul mare. Brevi versi che sprigionano la bellezza della lingua greca e l'incanto del mare Egeo.