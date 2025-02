Vasiliki Pierrakea: dalla Bocconi alla ristorazione greca a Porta Romana

In Italia era arrivata nel 2005 per fare carriera in ambito economico, laurea in Bocconi e dottorato in Cattolica, poi un lavoro di rilievo nel real estate. Tuttavia le radici non le spezzi mai veramente del tutto, anche se passano gli anni e ci hai messo un mare di mezzo. Lo sa bene Vasiliki Pierrakea, greca di nascita e milanese d’adozione, oggi affermata imprenditrice nel campo della ristorazione con Vasiliki Kouzina e, dallo scorso ottobre, Vasiliki Kantina & Gastronomia, uno di fronte all’altro in via Clusone, nel cuore di Porta Romana.

"La cucina è nel mio Dna – racconta –, mio nonno aveva una trattoria nel Peloponneso, di quelle tradizionali dove si fermano i camionisti, e anche mia mamma è cuoca. Vengo da una famiglia di contadini e per anni ho “dimenticato” da dove vengo, come penso succeda a tanti per provare a trovare la propria strada".

Poi, però, ecco che le radici si ripropongono, riannodano i fili della memoria e del lessico familiare. Nel 2013 nasce così Vasiliki Kouzina, che ai tempi è solo un catering di cucina greca a domicilio. "Proponevo i piatti della memoria d’infanzia – ricorda Pierrakea – raccontavo la mia terra attraverso la cucina e l’idea piaceva, perché la Grecia appartiene un po’ a tutti".

Nel 2016 il grande salto, con l’apertura del ristorante in Porta Romana e nel 2018 l’ulteriore svolta, grazie all’arrivo come chef consulente di Gikas Xenakis, uno dei migliori cuochi di Grecia. "Studiamo i menu insieme – spiega la titolare – proponiamo una cucina fedele ai sapori della tradizione ma in continua rilettura e riproposizione. D’altronde questa è stata la mia visione fin dall’inizio, andare oltre la moussaka, la pita e quei tre-quattro sapori che tutti conoscono, per raccontare i diversi territori della Grecia e allo stesso tempo proporre una cucina contemporanea, aperta alle innovazioni".

In questo solco si inserisce la recente apertura di Vasiliki Kantina & Gastronomia, locale per aperitivi e pranzi o cene agili che "completa il mio percorso". Piatti semplici ma non banali, a prezzi competitivi (5-12 euro), e soprattutto un’ampia selezione di vini rigorosamente greci, per affiancare alla narrazione culinaria anche quella enologica.

Un completamento, appunto. "In Grecia abbiamo 220 varietà di uve – racconta Vasiliki – una ricchezza che pochi conoscono. Noi proponiamo 160 etichette, quasi esclusivamente da vitigni autoctoni appunto, dal più conosciuto Assyrtiko dell’isola di Santorini a quelli più rari".

Perché la Grecia non è solo moussaka, e nemmeno solo ouzo. Per scoprilo, basta fare un salto in Porta Romana.

Vasiliki KouzinaOrari di apertura: dal martedì alla domenica, dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 18 alle 22

Vasiliki KantinaOrari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 11.30 alle 24