Recruiting Day al Merlata Bloom: occasione di lavoro nei negozi del centro commerciale

Milan – Giovedì 13 marzo Merlata Bloom Milano ospiterà un nuovo appuntamento di recruiting organizzato da Afol Metropolitana, dedicato ai brand già presenti nel mall e alla nuova apertura fashion, prevista in primavera.

Si tratta della quinta giornata di recruitment organizzata con il supporto della società Merlata Mall Spa e Nhood Services Italy, gestore dell’asset retail. L’obiettivo è rafforzare i legami tra talenti, opportunità professionali e percorsi formativi, consolidando così l’impegno verso il supporto e la crescita della comunità milanese. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori eventi, tra cui giornate di networking, job day dedicati ai tenants e fiere del lavoro, con il coinvolgimento di imprese e stakeholder del territorio.

L’evento si terrà dalle 09:30 alle 13:00 presso l’area food al primo piano del centrro di via Daimler 61. In apertura alle ore 9.30, la registrazione dei candidati e la presentazione a cura di Afol Metropolitana e dei brand presenti nel mall, che illustreranno le realtà aziendali e i profili professionali attualmente ricercati. Dalle ore 10.30 alle 13.00 sarà invece possibile partecipare ai colloqui conoscitivi direttamente con i recruiter e ottenere informazioni dettagliate sulle posizioni aperte, sui requisiti richiesti e sulle modalità di candidatura. La giornata sarà dedicata anche alla nuova apertura di un importante brand fashion, per cui si prevede l’inserimento di 70 nuove figure professionali. Tra le insegne che hanno aderito all’iniziativa: Antony Morato, Barazzoni, Flying Tiger, Il Mannarino, Jaggy, NOTORIOUS Cinemas, Paragon Shop, Roadhouse, Wonderwood Green Forest, Billy Tacos, Calavera e Ric..