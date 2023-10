Quanto costa comprare casa a Milano? I prezzi per appartamenti nuovi e vecchi

Milano, 14 ottobre 2023 – Non si ferma la corsa dei prezzi del mattone in Lombardia e a Milano. Comprare casa costa circa il 20% in più rispetto al 2021, e anche gli affitti sono saliti dell’11% in soli sei mesi, arrivando a livelli insostenibili per giovani famiglie, studenti, lavoratori con un reddito medio.

Un quadro che emerge dai dati di Ance Lombardia e Fimaa Milano Lodi Monza e Brianza, presentati durante un incontro organizzato dal Pd al Pirellone. Sempre secondo Fimaa, il costo di un appartamento nuovo si attesta a Milano sui 6.340 euro al metro quadro (+18% rispetto al 2021), un appartamento recente 5.060 euro (+20,6%) e un appartamento meno recente 3.986 euro (+23,9%).

"Nell’ultimo semestre – evidenzia Confcommercio – le quotazioni residenziali a Milano sono cresciute del 3% (fino al 4% per gli appartamenti più vecchi)".

L’effetto sulle compravendite

L’aumento dei costi, con la crescita dei mutui, ha determinato una flessione dell’11% delle compravendite residenziali tra 2022 e 2023. Non stupisce l’incremento del prezzo degli affitti, soprattutto dentro la circonvallazione, dove nell’ultimo semestre i monolocali registrano un canone aumentato dell’11%, i trilocali del 6%. Mentre il centro segna +4%.

Oggi per un monolocale in centro a Milano la richiesta si attesta in media a 1.300 euro al mese, per un bilocale 1.700, a fronte di 600 e 725 euro in periferia.

I costi di costruzione dei fabbricati residenziali, secondo le stime di Ance, sono aumentati rispetto al 2015, di quasi il 25%, comunque oltre il 20% dal febbraio 2022, data a partire dalla quale si sono impennati i costi energetici e delle materie prime.

Le richieste della politica

"Occorre al più presto un’azione concreta. Un patto tra costruttori, produttori, istituzioni e banche per riprodurre nelle città quel patrimonio di decine di migliaia di alloggi a prezzo calmierato, abbordabili per i lavoratori, per dare risposte al bisogno di casa – ha spiegato la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza – Oggi il caro casa colpisce anche il ceto medio, espulso dalle città".

I Dem propongono quindi un nuovo approccio per affrontare i problemi dell’abitare in Lombardia e a Milano. "Sulle politiche della casa abbiamo bisogno di un grande salto di qualità", spiega Pierfrancesco Majorino, capogruppo Dem.

E l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, delinea un obiettivo: raggiungere quota 20mila nuovi alloggi in housing sociale in 10 anni, a fronte degli 8.000 previsti.