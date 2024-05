Pirelli scivola in Borsa. L’uscita di scena dei cinesi e il ruolo di Camfin: cosa sta succedendo

Milano – Escono i cinesi (tanto), salgono gli italiani (poco). E la Borsa punisce Pirelli che, a metà mattina, cede il 5,5% a Piazza Affari attestandosi a 5,85 euro per azione, dopo aver chiuso la seduta di ieri a 6,19.

Giornata di grandi manovre nel capitale sociale della big dei pneumatici, con due operazioni contestuali di ampia portata. Il fondo cinese Silk Road ha completato la vendita del 9% circa di azioni Pirelli, attraverso il veicolo Pfqy Srl. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il collocamento è avvenuto a 5,76 euro per azione a fronte di una guidance iniziale di 5,69-6,19 euro: il prezzo del collocamento rappresenta uno sconto del 6,95% rispetto all'ultima chiusura del titolo in Borsa. L'incasso lordo per Silk Road è pertanto di 520 milioni. Il fondo cinese era entrato in Pirelli nel 2015 in occasione del riassetto del gruppo dei pneumatici attraverso l'opa guidata da ChemChina.

Contestualmente Camfin, la holding italiana controllata da Marco Tronchetti Provera, ha acquistato il 2,2% di Pirelli. Come spiega una nota, in seguito a tali operazioni la catena di controllo che fa capo a Marco Tronchetti Provera detiene una quota complessiva pari a circa il 22,78% di Pirelli, “rinsaldando così il ruolo di Camfin e Marco Tronchetti Provera & C (Mtp) quali azionisti stabili e ribadendo la fiducia e l'impegno nel sostenere i progetti industriali di Pirelli”. L'acquisto, si legge sempre nella nota, è stato effettuato a completamento di quanto autorizzato dalla delibera del Consiglio di amministrazione di Camfin comunicata al mercato lo scorso 19 settembre 2023. Tale delibera aveva autorizzato l'acquisto di azioni Pirelli fino a un massimo del 5% e, in forza di essa, a gennaio 2024, Camfin Alternative Assets aveva acquistato il 2,8% del capitale sociale di Pirelli.